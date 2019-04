Smart Retail

Sea cual sea el tamaño del establecimiento, existen plataformas de marketing que permiten construir tiendas inteligentes adaptadas al presupuesto y las necesidades de cada negocio. Este es el caso, por ejemplo, de spotdyna , una plataforma de Telefónica Empresas que engloba todas las soluciones tecnológicas disponibles para convertir un punto de venta físico convencional en uno interactivo, proporcionando de forma unificada todas las herramientas necesarias para digitalizar los espacios según el público y el momento.

Carlos Marina, CEO de Telefónica On The Spot Services, recalca que lo importante es que los negocios, independientemente de su tamaño y presupuesto, localicen a un socio que les acompañe en su transformación digital y les ayude a crecer, sin dejarse abrumar por la tecnología. “Tenemos soluciones para pymes que por unos veinte euros mensuales, es decir, menos de lo que cuesta un café al día, son capaces de identificar a los clientes en el espacio físico para ofrecerles un servicio más personalizado, así que el coste no es ninguna barrera”, señala.