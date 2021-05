Pero la verdad es que el actor ha experimentado distintos registros en los últimos años, desde el cine de acción, con la estadounidense Jungle cruise –donde se tomó tan en serio la coreografía de espadas que Emily Blunt lo confundió con un especialista–, al cine francés, que lo empieza a reclamar con asiduidad (“aunque mi francés tiene mucho que mejorar”, confiesa)-. Pronto estrenará Un año, una noche, ambientada en el fatídico atentado del Bataclán. Incluso ha retratado la evolución de la masculinidad actual en Te quiero, imbécil, una comedia romántica que reflexiona sobre lo que es, o cómo debería ser, el hombre en la era del #Metoo.

“Se nos ha dicho que hay muchas cosas que pertenecen al terreno femenino. Hemos sido privados, o conducidos, a no ser sensibles. Con esto me refiero a ser conscientes de que sentir cosas no es malo, que si nos gusta la estética no pasa nada, que tener habilidades como la empatía en lugar de ser siempre resolutivo no nos resta ni masculinidad ni nada de eso”, reflexiona. “Creo que la nueva masculinidad es simplemente ser seres más completos y estar relajados haciendo cosas que hasta ahora nos habían dicho que no podíamos hacer”. Y en esa capacidad de elección se asienta también su idea del éxito: “Poder decidir”.