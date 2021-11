La transformación digital

El salto decisivo hacia el futuro

Mientras que las grandes empresas disponen de medios y herramientas para abordar los cambios tecnológicos, las que tienen menos de 250 trabajadores (el 99% del total), así como los autónomos, se enfrentan a dificultades que tienen que ver con la financiación, la capacitación técnica y las trabas para acceder a determinados productos o servicios. Así lo destaca el Gobierno en el Plan de digitalización de pymes 2021-2025, en el que ofrece una panorámica del sector y resume los ejes de actuación y las medidas. Las ayudas previstas en el Fondo de Recuperación Europeo para digitalización darán un empujón trascendental a este plan, que incluye objetivos específicos como garantizar la conectividad y fomentar las competencias digitales de la población, liderar el despliegue del 5G e incentivar la implantación de nuevas tecnologías.

Los objetivos en cifras

1.500.000 pymes Dotar de herramientas digitales a un millón y medio de pequeñas y medianas empresas, incluidas microempresas y autónomos

Dotar de herramientas digitales a un millón y medio de pequeñas y medianas empresas, incluidas microempresas y autónomos 25% de las compras en línea Impulsar el comercio en internet hasta que suponga un cuarto del volumen de negocio de las pymes en 2025 (hoy no llega al 10%)

Impulsar el comercio en internet hasta que suponga un cuarto del volumen de negocio de las pymes en 2025 (hoy no llega al 10%) 80% de la población Aumentar las competencias digitales del 80% de los ciudadanos para una mejor integración en la economía digital

Aumentar las competencias digitales del 80% de los ciudadanos para una mejor integración en la economía digital 50% de gestiones públicas con el móvil Lograr que la mitad de las gestiones de los ciudadanos con las Administraciones se resuelvan a través de aplicaciones

La extensión de la cultura digital en las empresas

España destaca en los principales indicadores internacionales de digitalización, como la conectividad y los servicios públicos digitales, pero no ha avanzado de la misma manera en la integración de tecnología digital en las empresas. En 2020, se situaba en el puesto 13º de los países europeos, de acuerdo con el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI).

El uso de la tecnología digital permite aumentar la competitividad entre un 15% y un 20%. Para lograrlo, las empresas deben abordar cambios profundos en todos sus procesos. Xavier Capellades, consejero delegado y fundador de Nomo, una fintech que ha creado una herramienta para ayudar a pymes a gestionar a través de una única aplicación sus negocios, cree que aún hay que hacer un trabajo de divulgación para explicarles por qué las tecnologías son buenas y útiles para ellas. “Deben conocer cómo les benefician, por qué van a ahorrar tiempo y cómo les permiten facturar más”, detalla. Jordi Pascual, director de TPV y Comercio Electrónico en Banco Sabadell, destaca la importancia de que las pymes saquen provecho a la venta en línea, no solo para hacer crecer su facturación, sino para relacionarse con sus clientes de siempre. “Hay comerciantes que crean un espacio de e-commerce para que los que antes acudían a su tienda les hagan pedidos que enviarán a casa o solo tengan que recogerlos en el local”, describe el experto.

El plan del Gobierno que articula los fondos europeos dedica una partida de 4.894 millones de euros para lograr estos objetivos de digitalización empresarial. Para ello se han creado varios programas:

Digital Toolkit: busca dotar de instrumentos digitales de marketing , comercio electrónico y administración a un millón de autónomos y empresas de menos de 50 trabajadores.

busca dotar de instrumentos digitales de , comercio electrónico y administración a un millón de autónomos y empresas de menos de 50 trabajadores. Agentes del Cambio: pretende incorporar en las plantillas a profesionales en transformación digital para impulsar estos proyectos.

pretende incorporar en las plantillas a profesionales en transformación digital para impulsar estos proyectos. Formación y redes de apoyo: el objetivo es impartir cursos y programas de educación digital a las pymes.

Integración de las tecnologías digitales en las empresas

Unión Europea España Intercambio electrónico de información 34% 43% Uso de redes sociales 35% 29% Gestión de datos a gran escala 12% 11% Uso de la nube 18% 16% Pymes que venden en línea 18% 19%

14% de las pymes tenía un plan de digitalización antes del inicio de la pandemia

Empresas con personal formado en tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Microempresas (de 1 a 9 empleados) 2,5% Pequeñas (de 10 a 49 empleados) 13% Medianas (de 50 a 249 empleados) 39,5% Grandes (más de 250 empleados) 72%

1.900.000 expertos en TIC en España

de los que 500.000 son mujeres

Fuentes: Cepyme, Consejo Económico y Social de España, Eurobarómetro, Índice de Economía y Sociedad Digital, Instituto Nacional de Estadística.

Reforzar la ciberseguridad

La seguridad en internet es esencial para mantener una actividad digital sin sobresaltos ante los ataques informáticos cada vez más comunes y que afectan, sobre todo, a las pymes. Dotar a los ciudadanos, las empresas y las Administraciones de formación y herramientas es la manera de reducir su incidencia. El plan europeo reserva 524 millones de euros para impulsar la ciberseguridad hasta 2023. Más allá de intervenir cuando ya se produce el ataque, es clave sensibilizar de los peligros que suponen estos actos delictivos. Parte del dinero europeo se destinará a campañas de concienciación. “Las ayudas también servirán para tejer alianzas que permitan actuar antes de que sucedan los ciberataques”, indican desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

40.000 ciberataques al día en España en 2020, un 125% más que en 2019

al día en España en 2020, un 125% más que en 2019 España es el tercer país más atacado del mundo, solo por detrás de EE UU y Alemania

es el tercer país más atacado del mundo, solo por detrás de EE UU y Alemania Un 74% de las pymes españolas ha sufrido algún ataque informático

de las pymes españolas ha sufrido algún ataque informático Entre 2.000 y 50.000 euros de pérdidas cuestan los ataques informáticos a las pymes

de pérdidas cuestan los ataques informáticos a las pymes En el 95% de los ciberataques interviene de forma involuntaria la víctima, al abrir o descargar por desconocimiento archivos maliciosos en los equipos informáticos

Objetivo del plan: Formar e incorporar en las empresas a 20.000 especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial y big data en 2025

Fuente: Datos 101, INCIBE, IBM, Hiscox, PwC, Check Point, consultora S2Grupo.

Impulsar la economía del dato y la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) es la habilidad para que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él y resuelvan problemas. Se consigue al configurar procesos de razonamiento, aprendizaje y de planificación diseñados a imagen de los humanos. De acuerdo con la definición que ofrece la Comisión Europea, las máquinas reciben los datos (ya preparados o recopilados a través de sensores como una cámara) y responden autónomamente a ellos.

El análisis masivo de datos, conocido por su nombre en inglés, big data, es necesario para el desarrollo de la IA, pero también para la innovación y el crecimiento de las empresas y la sociedad, siempre basado en valores sobre privacidad, transparencia y respeto por los derechos fundamentales. El plan del Gobierno contempla 500 millones de euros para el impulso de estas tecnologías en la economía española.

Empresas que emplearon IA en España en 2020

18% de las grandes compañías (un punto más que la media europea)

de las (un punto más que la media europea) 7% de las pymes (un punto por encima de la media europea)

Empresas que aplicaron big data en España en 2019

Grandes empresas

250 o más empleados 28,53%

Pymes

50-249 empleados 13,83% 10-49 empleados 6,84% Menos de 10 empleados 3,09%

Objetivos del plan: • Llegar al 25% de empresas españolas que usen IA y big data en 2025 • Aumentar un 11% la productividad de las empresas en 2035 • Crear 16.000 nuevos empleos anualmente en este ámbito

Fuente: Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Comisión Europea, DESI.

Extender la conectividad digital

La economía digital requiere de una conexión a internet eficiente que llegue a todos los puntos de España. Las redes alcanzan ya una cobertura por encima del 80% tanto para 30 megabits por segundo (Mbps) como para 100 Mbps, la necesaria para que, por ejemplo, una familia de tres miembros pueda realizar actividades en línea. La fibra óptica, que viaja por debajo del suelo, permite prestar servicios de transmisión de datos a velocidades de 100 Mbps a todos los usuarios y superar más de 1Gbps (gigabit por segundo), pero todavía no llega a muchas zonas alejadas de núcleos urbanos. Esto dificulta que se fije población y que se establezcan empresas en las áreas de la denominada España vaciada, además del acceso a servicios básicos. El objetivo del plan es impulsar las redes para cubrir estas áreas con un presupuesto de 1.952 millones de euros.

Porcentaje de penetración por comunidades. Datos de junio de 2020

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Objetivos del plan

2020 95% de cobertura de 30 Mbps en todo el territorio 88% de cobertura de 100 Mbps en todo el territorio 2023 100% de cobertura de 30 Mbps en todo el territorio 2025 100% de cobertura de 100 Mbps en todo el territorio 100% de cobertura de 1 Gb en los polígonos industriales

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Despliegue del 5G por todo el territorio

El 5G supone un salto enorme en conectividad respecto a su predecesor, el 4G. Esta nueva tecnología móvil aumentará la velocidad de conexión y el volumen de trasmisión, multiplicará el número de dispositivos conectados y minimizará la latencia, que es el tiempo que tarda un grupo de datos en ir de un punto a otro, de manera que se podrá enviar mucha más información y más rápido y, sobre todo, sin riesgo de que se pierda parte por el camino. El despliegue de la red de 5G, que ya ha comenzado, pero aún es escaso, facilitará inversiones por más de 5.000 millones de euros y la creación de más de 300.000 puestos de trabajo en España. El plan dedicará 1.405 millones de euros hasta 2023 para su extensión por todo el territorio.

La cobertura del 5G en España solo alcanza al 12,5% del territorio. Está disponible en 21 ciudades, pero de manera muy desigual.

Objetivo del plan: 2023 cobertura 5G para el · 75% de la población · 100% de las carreteras, los ferrocarriles y los aeropuertos 2025 · 100% de la población con acceso a infraestructura preparada para el 5G

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Educar en competencias digitales

Las nuevas tecnologías no tienen sentido si los ciudadanos y las empresas no saben cómo utilizarlas. Por eso, se necesita una sociedad formada en competencias digitales que permitan no solo saber usar la tecnología, sino comprender cómo su uso facilita la vida. En este contexto, surge el problema de la brecha digital, que, de acuerdo con la OCDE, revela las diferencias en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y en la adquisición de las destrezas necesarias para manejarlas, lo que separa a los individuos y genera desigualdad social. La educación es el principal instrumento para combatirla, es lo que se conoce como alfabetización digital. Extenderla a toda la sociedad, y especialmente a las pymes, es, de acuerdo con el Gobierno, uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para el que ha habilitado 3.593 millones en actuaciones hasta 2024.

8% de la población española nunca se ha conectado a internet

45% de la población carece de competencias digitales básicas. 15 millones de personas de entre 16 a 74 años, especialmente mujeres, parados de larga duración y jubilados

1.100.000 escolares (el 13%) no tienen ordenador ni tableta

284.000 hogares con hijos no disponen de acceso a internet (425.000 alumnos)

Objetivos del plan para 2025: 80% de la población con competencias digitales básicas 300.000 alumnos con dispositivos portátiles (ordenadores y tabletas) 240.240 aulas digitales interactivas en colegios e institutos públicos 712.854 profesores formados en competencias digitales

Fuente: Eurostat, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Estadística

Administraciones más ágiles y accesibles

Las gestiones obligatorias que los ciudadanos deben realizar con las Administraciones públicas, como renovar el DNI, pagar impuestos, tramitar la pensión con la Seguridad Social o solicitar una subvención, implican burocracia, tiempo y paciencia. Xavier Capellades, consejero delegado y fundador de Nomo, defiende que ya no tiene sentido que muchos servicios de las Administraciones, como obtener un certificado de nacimiento o renovar el pasaporte, deban solucionarse de la misma forma que hace cuatro décadas, porque hoy gracias a la digitalización se pueden simplificar.

Las declaraciones tributarias, como la del IRPF o la del IVA, además de la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y autónomos, son ejemplos de esa transformación digital. El objetivo es que en cuatro años la mitad de los servicios públicos estén disponibles a través de aplicaciones móviles, para lo que se dedicarán 2.600 millones de euros.