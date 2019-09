Una serie inédita en foco y formato. Dejará huella como las botas de su protagonista, o como su cabeza en aquel gol del minuto 93. Un futbolista de época expone su corazón de capitán, de competidor, empresario, músico, padre… del niño de barrio que cumplió más de lo que soñó. Ocho capítulos entran a fondo en el mundo personal y profesional del jugador. La produce Amazon Prime Video y se estrena el 13 de septiembre.

¿La serie va de fútbol? Desde luego. ¿Y no va de fútbol? También. Pero no se trata de un contenido al uso como las clásicas docuseries deportivas tipo Six Dreams. Proyecta un enfoque inédito que combina y transciende géneros: el mundo de la alta competición en un momento agridulce para el capitán y su equipo, la presión de pertenecer a uno de los clubes más importantes del mundo, el refugio personal y familiar para mantener la cabeza y el corazón en su sitio, qué filosofía y qué carácter gestionan el éxito, o la decepción, de dónde viene y adónde va, quiénes son sus cómplices íntimos desde aquel barrio sevillano, por qué ha formado un tándem tan sólido con Pilar Rubio, a qué dedica su tiempo libre, qué otros Sergio Ramos esconde el protagonista.

¿Por qué el capitán del Real Madrid y de la Selección Española de fútbol? Quizá sea el único deportista de élite en España con la historia profesional y personal y el arrojo y la franqueza necesarios para mostrar las distintas facetas que componen su vida. El primero en abrir las puertas de su casa y su corazón, porque su interior tiene mucho más de lo que se ve. Incluso durante una temporada que acabó siendo de las más duras y decepcionantes de su carrera, tras la gloria de encadenar Champions como nadie ha logrado hacer en la historia. Así pues, la serie trata de los desafíos del éxito, de la importancia de la familia en los buenos y en los malos momentos, del sacrificio que hay detrás del deporte, más allá de los resultados, y de las aficiones que dan buena muestra de una marcada y divertida personalidad.

Una serie difícil de definir y clasificar, como su protagonista. Sorprendente, divertida, reflexiva, que transporta al espectador más allá del balón y la portería. Sobre el verde, pero fuera de él.

