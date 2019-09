Cuidar y ser cuidado

Cántabra de 44 años, Patricia Oruña trabaja, es madre de dos hijos de seis y diez años y tiene un padre, Pedro, de 81 años, al que cuida haciendo malabares logísticos. A causa de una hidrocefalia, una afección del cerebro que merma las capacidades cognitivas y físicas, su progenitor requiere desde hace dos años atención constante. “Andaba y ahora ya no hace pie, está en silla de ruedas. No puede coger el teléfono y llamarte si quiere algo, como antes. Hay que alimentarle, asearle y vigilar que no se caiga. Necesita todo”, explica Oruña. Su padre reside en casa de su cuñado, que también trabaja, circunstancia que la obliga a acudir diariamente al domicilio para levantarle y acostarle. “Solicitamos en abril del año pasado la dependencia y en enero nos reconocieron un grado uno. Desde entonces lo llevo a un centro de día”, dice Oruña, que detalla que a las seis tiene que ir a recogerle al centro, aún en horario laboral, y luego volver a su empleo, por suerte cercano. “Ha empeorado muchísimo y hemos pedido una revisión de la dependencia. Hasta que nos lo resuelvan puedo acabar loca”. En su caso, el centro de día es un alivio, no la solución. “Los familiares lo hacemos lo mejor que podemos, pero a veces no es suficiente”, entiende.