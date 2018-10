Diego Armando Maradona

Son las 13.32 horas del viernes y mamá Tota está preparando la mesa para comer. Cuando llegó el pasado sábado me dijo que me haría una sorpresa para hoy. Creo que me ha hecho aquella sopa especial, reconstituyente, que me daba en los días previos de los grandes choques. Tengo la sensación de que voy a salir a jugar con más ganas que nunca.

4 de junio de 1983