Ábalos, sobre la negociación con ERC: “Estamos en encauzar el conflicto de un modo político y dentro de la Constitución”

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que las negociaciones entre los socialistas y ERC para la investidura de Pedro Sánchez se centran “en encauzar el conflicto [catalán] de un modo político y dentro del marco constitucional”, a la vez que ha negado “cesiones” a los independentistas. “Estamos definiendo el instrumento del diálogo político y el encaje de ese instrumento en nuestro ordenamiento jurídico”, ha afirmado Ábalos en Los Desayunos de TVE. El ministro de Fomento en funciones no se ha aventurado a adelantar una fecha para la investidura porque “de momento lo que procede es intentar conseguir una mayoría que consiga esa investidura”.

Ábalos ha justificado la opacidad de las conversaciones con los independentistas por tratarse de un “conflicto” en el que ambos partidos han tenido “posiciones ciertamente encontradas”. Sobre las críticas que algunos barones socialistas han hecho a un posible acuerdo con los secesionistas, el secretario de Organización ha sido pragmático: “Se impone una realidad. Y la realidad es que dada la situación de bloqueo de la derecha, al menos ERC tiene que abstenerse. No estamos pidiendo ningún pacto de Gobierno, estamos pidiendo simplemente que se posibilite conformar un Gobierno a partir de la mera abstención”.

El socialista también ha contestado al líder de los populares, Pablo Casado, que este miércoles situó a Sánchez fuera de la Constitución precisamente por su negociación con ERC. “Casado tiene un sentido de la Constitución enormemente restrictivo. No sé cómo se puede hablar de constitucionalismo. Lo que creo es que Casado no tiene argumento para mantener el bloqueo a la gobernabilidad de España”, ha declarado. Ábalos ha vuelto a reclamar la abstención de Ciudadanos, aunque ha recordado que con sus 10 diputados no es suficiente para que la investidura de Sánchez salga adelante: “Ciudadanos se comprometió en campaña electoral a no bloquear y es importante que asuman este papel”.

Por su parte, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha desestimado este jueves en Sevilla la oferta que lanzó este miércoles la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de un acuerdo con PP y su formación para evitar depender de ERC. Calvo ha insistido en la opción progresista para conseguir los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. “Estamos aquí porque esos partidos no han hecho nada y tuvimos que ir por segunda vez a las elecciones”, ha asegurado Calvo, que ha insistido en que PP y Cs representan el “campo conservador”, mientras que el PSOE lidera el “progresista”.

La dirigente socialista también ha defendido la decisión de Sánchez de llamar a los presidentes autonómicos frente a quienes consideran que es una forma de legitimar al presidente de la Generalitat, Quim Torra. “Hay que tomar el pulso a los partidos y también a los territorios de España para tener cuatro años de Gobierno estable y presupuestos”, ha dicho Calvo, tras recalcar que todos los presidentes regionales han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos y que ellos son libres de responder al llamamiento de Sánchez, en alusión a las declaraciones de Torra quien ha manifestado que una llamada no es suficiente.