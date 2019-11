Los agentes sociales reclaman que se facilite la formación de un Gobierno estable

Las grandes patronales CEOE y CEPYME y los principales sindicatos, UGT y CC OO, coinciden en su petición a los grupos políticos de que haya diálogo y canalicen la formación de un Gobierno que dé estabilidad, aunque cada uno por caminos distintos. Mientras los empresarios destacan que es el momento de remarcar la responsabilidad de los partidos "que pueden gobernar" y sugieren la abstención del PP o una gran coalición, las centrales sindicales remarcan que es la segunda oportunidad para que las fuerzas de izquierda formen un Gobierno de "progreso".

Las patronales, tras subrayar el respeto al resultado de las elecciones, piden "a los partidos políticos llamados a gobernar la máxima responsabilidad y visión trasversal para conformar cuanto antes un Gobierno estable y moderado". "Es el momento de las grandes responsabilidades y de tomar decisiones de la mano del diálogo social, el cauce por el que deben transcurrir las próximas iniciativas legislativas en busca del mayor consenso posible", añaden.

"Las empresas y la sociedad española no se pueden permitir unas nuevas elecciones y necesitan, desde el rigor presupuestario y la ortodoxia económica, avanzar en las reformas pendientes, priorizando la formación, la innovación y digitalización, las pensiones, la internacionalización, el impulso de la sostenibilidad, una tributación más competitiva, la unidad de mercado y la industrialización, como ya trasladamos a todas las fuerzas políticas en los últimos días" enfatizan en un comunicado.

Mientras las organizaciones que dirigen Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva prefieren solo sugerir la dinámica que facilite la formación de Gobierno, la federación de trabajadores autónomos ATA, integrada en la CEOE, es más directa y reclama al PP que tenga "responsabilidad" y se abstenga para facilitar un Gobierno del PSOE. La asociación que preside Lorenzo Amor recuerda que la abstención de los socialistas en 2016 también fue un ejercicio de responsabilidad para que gobernara el PP.

"El objetivo de dar la estabilidad necesaria al país pasa por conseguir un gran acuerdo de fuerzas moderadas y constitucionalistas para afrontar los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad y la economía española", manifiesta en un comunicado. "Los españoles han votado y reflejado un escenario aún más complicado para la estabilidad del país", y por ello destacan la necesidad de diálogo, estabilidad y moderación a los responsables políticos.

Gobierno de progreso

Por su parte, los sindicatos arriman el ascua a su sardina, en línea con las solicitudes que habían hecho durante la campaña y las anteriores elecciones. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha pedido a los partidos "que van desde la izquierda hasta el centro" que hagan "un esfuerzo para configurar un Gobierno de progreso que tenga un programa económico que reparta la riqueza" en una entrevista en Los Desayunos de TVE, donde ha resaltado que se abre una segunda oportunidad para el progreso y para solventar los problemas de los ciudadanos.

Para Álvarez, hay más posibilidades que en abril de que esto prospere. De hecho, considera que el del diálogo es el camino que se debe seguir. "Sentarse en una mesa y hablarlo con menos aspabientos, que esas cosas solo nos llevarán a un Gobierno de derechas", ha dicho. "Ahora debemos dejar de lado el tacticismo y pensar más en los graves problemas de este país desde el punto de vista social", ha destacado tras apuntar que "hace falta un programa de progreso que reparta la riqueza y más diálogo en Cataluña".

"El independentismo en Cataluña ha dado muestras de no mantener la misma posición que antes y las personas que tengan responsabilidad de Estado deberían pensar que se abre una oportunidad para solventar una cuestión que solo se solventará a partir del diálogo y el acuerdo", ha aclarado.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, valoró este lunes positivamente que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, haya dimitido tras los malos resultados electorales de su formación por considerarlo una cuestión "de pura salud democrática".

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido a PSOE y Unidas Podemos que "muevan pieza, no vuelvan a viejos errores" e intenten un acuerdo programático y de Gobierno porque España "no puede permitirse un nuevo bloqueo político" en declaraciones a TVE. Tras señalar que los resultados muestran un "cierto castigo" a PSOE y Unidas Podemos por el fracaso de sus negociaciones para formar Gobierno en los anteriores comicios, ha manifestado: "No estamos en un momento de líneas rojas, porque entonces volvemos a las andadas".

"La gente progresista de este país ha mostrado un hartazgo, pero hay una segunda oportunidad", ha apuntado Sordo, que ha añadido que harán falta también acuerdos con otras fuerzas políticas al no llegar PSOE y Podemos a los 176 escaños. "PSOE y Unidas Podemos están en disposición de intentar un nuevo acuerdo de Gobierno y programático aunque no han salido bien parados de esta convocatoria electoral", ha apuntado Sordo, que ha añadido que "lo más preocupante" de estas elecciones es "la irrupción de un partido abiertamente ultraderechista en España".