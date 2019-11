Juan José Cortés se queda fuera del Senado

Pablo Casado lo presentó como su fichaje estrella en noviembre del año pasado para contrarrestar el tirón mediático del apoyo a Vox en las elecciones andaluzas por parte de Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo. En apenas un año, Juan José Cortés ha pasado, sin embargo, de compartir foco con el líder del PP como reclamo electoral, obteniendo un escaño como diputado por Huelva en el Congreso el pasado 28-A, a quedarse fuera de plano. El padre de la niña Mari Luz ha sido el candidato al Senado por el PP menos votado de esa provincia y, por tanto, no tendrá plaza en la Cámara alta.

Cortés no oculta su malestar con su partido en la comunidad, que consideró una intromisión su propuesta como cabeza de lista para el Congreso en Huelva por parte de Casado, su principal valedor. “Posiblemente no me he sentido muy arropado y las cosas podrían haberse realizado de otra manera”, ha explicado a este diario en conversación telefónica. “Me he visto muy perjudicado”, insiste. Horas antes, en su perfil de Facebook, el padre de Mari Luz, que fue brutalmente asesinada en enero de 2008 por Santiago del Valle, un pederasta condenado y en libertad por una serie de errores judiciales, había colgado una publicación en la que mostraba su sensación de fracaso: “Por lo que a mí me toca, gracias a todos lo que han depositado su confianza en mí, lo he hecho lo mejor posible pero a veces las cosas no salen como uno quiere, no he conseguido el escaño como senador, aunque en estas elecciones ya era cadáver antes de entrar en la UCI”.

El candidato al Senado por Huelva fue votado por 45.098 electores, un 19,20% de los electores de esta provincia, unos apoyos insuficientes para lograr representación en la cámara Alta, donde las listas son abiertas. De los cuatro senadores en liza por la circunscripción onubense, tres han ido a parar al PSOE y el único del PP lo ha obtenido José Enrique Sánchez Núñez, segundo en la lista, que ha sumado 52.072 votos. De hecho, la otra candidata de los populares, María Álvarez Bermejo, también ha logrado más apoyos que Cortés, 47.630.

Este padre coraje ha mantenido un perfil bajo en esta última campaña de las generales, después de la polémica que generó, primero su negativa a concurrir al Senado y no al Congreso, sabedor de que podría no tener representación, y, después, sus polémicas declaraciones vinculadas a esa decisión de su partido. Cortés apeló directamente al presidente andaluz y líder de la formación en la comunidad, Juan Manuel Moreno, responsable directo de que no concurriera en las listas como diputado. "Si Juanma Moreno quiere alardear de que es el gran líder en Andalucía, tengo que decir que no es mérito de Juanma Moreno, es mérito de Vox, que ha cedido sus escaños gratuitamente para que él sea presidente. Esos son los números", dijo en la Cadena Ser. Cortés se disculpó posteriormente, pero sus palabras sentaron muy mal en el seno del PP andaluz, que mostró en público su enfado.

Su presencia mediática en esta campaña ha sido nula, en contraste con la de hace seis meses cuando protagonizó un acto electoral con el líder nacional del PP, en el que tampoco estuvo muy afortunado. Entonces llamó Pedro a Pablo Casado y Pedro Iglesias a Sánchez, una confusión que alentó las críticas de los militantes del PP de Huelva por la decisión de elegirlo como su candidato al Congreso.

Finalmente, la apuesta de Casado para defender la prisión permanente revisable, no se ha traducido en votos para el PP. Cortés medita ahora su futuro. “Creo que es momento de pensar antes de tomar decisiones y de decir algo que pueda incomodar a alguien, aunque yo siempre digo la verdad”, explica.