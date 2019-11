Tezanos no piensa dimitir: “No soy adivino ni el CIS es una casa de adivinanzas”

El presidente del CIS, José Félix Tezanos (derecha), y el presidente del Instituto de Estudios Sociales, Pedro Arriola (izquierda), este lunes en Madrid. En vídeo, declaraciones de Tezanos. EFE | CADENA SER

A José Félix Tezanos no se le ha pasado por la cabeza dimitir. Tan solo unas horas después del sonado patinazo del barómetro del CIS –le atribuyó al PSOE una horquilla de entre 133 y 150 escaños y entre 14 y 21 a Vox–, su presidente compareció en un desayuno en el hotel Palace con el mismo aplomo que si hubiera clavado los resultados. "Yo siempre digo que no soy un adivino", aseguró, "el barómetro estaba bien hecho, unos 30 ó 40 días antes de las elecciones, al igual que en abril. Pero entonces se acertó porque la situación fue bastante estable y ahora, en cambio, ha habido elementos de incertidumbre como la sentencia del procés o la exhumación de Franco. Y sin duda lo que ha ocurrido en Cataluña ha sido muy impactante. Ha asustado a muchas personas".

Ante la pregunta directa de si piensa presentar su dimisión –que ya ha pedido el PP y es un clamor en las redes sociales–, Tezanos, veterano dirigente del PSOE, fue tajante: "Mi dimisión la estaban pidiendo desde antes de que llegar al CIS. Así que es algo habitual. Los que piden mi dimisión se lo han tomado como una ocupación. Yo no lo voy a hacer".

Durante el desayuno, organizado Nueva Economía Fórum, el director del Centro de Investigaciones Sociológicas estuvo acompañado por Pedro Arriola, asesor político del Partido Popular (PP) hasta 2018, quien le echó un capote a Tezanos –con sucedidos y chanzas– para escamotear su primera comparecencia pública tras los resultados electorales. De hecho, hasta 45 minutos después de iniciada la comparecencia no se entró en el asunto que más interesaba a los presentes, entre los que se encontraban diplomáticos, empresarios y políticos de PSOE y del PP. Hasta entonces, Tezanos y Arriola se habían alternado el micrófono para divagar sobre qué ha pasado y qué puede suceder a partir de ahora. Según el antiguo gurú del PP, "si hay que repetir elecciones, se tendrán que repetir, no hay que hacer un drama de eso". El director del CIS no estuvo de acuerdo. Ni con eso ni con la posibilidad –que puso sobre la mesa uno de los asistentes– de que todos los líderes que hayan perdido votos den un paso atrás, empezando por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. "En España parecemos a veces inquisidores", ha protestado Tezanos, "¿a quién quemamos después de este fracaso? Seamos serios...".

Después de hora y media de desayuno, y sin ninguna dimisión ni otra noticia que llevarse a la boca, el moderador del encuentro le hizo la última pregunta a José Félix Tezanos. Ahí sí que dio en el clavo:

–¿Dónde han ido los votos de Ciudadanos?

–No tenemos datos empíricos. Pero una parte ha ido al PP y otra parte a Vox.

A la salida del Palace, la prensa volvió a asaltar a Tezanos a la búsqueda de algo de autocrítica, tal vez un atisbo de pesar, pero fue inútil: "Ni yo soy adivino ni el CIS es una casa de adivinanzas".