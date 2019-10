Otro informe policial recibido en la Fiscalía por los incidentes del Orgullo habla de “amenazas”

“No cesan los insultos: hijos de puta, fascistas, así como el lanzamiento de botellas de plástico, latas vacías, escupitajos, personas que trataban de acercarse físicamente a los políticos con actitudes agresivas y amenazantes, siendo impedido por los funcionarios de Policía que se situaron entre ambos, incluso hubo una persona que se bajó los pantalones y trató de defecar delante de la comitiva, que fue retirado por los funcionarios”, describe el informe de dos folios y medio de la Brigada Provincial de Información (BPI) de Madrid, frente a los cinco y medio que tenía el primero, elaborado por la Jefatura de Madrid. Este último fue descalificado por Cs y recibió algunas críticas internas por carecer de firma y contener valoraciones más allá de los hechos. El nuevo informe que ha llegado ahora a la Fiscalía de Madrid contiene diferencias sustanciales con el anterior, aunque tampoco refiere agresiones físicas.

Tras los incidentes del pasado 6 de julio en la manifestación del Orgullo, que obligaron a evacuar a los representantes de Cs, el partido de Albert Rivera presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto delito de odio y solicitó una investigación acerca del origen de ese informe de la Jefatura, que descalificó tildándolo de “informe Marlaska”, en alusión al ministro del Interior. Rivera había pedido la dimisión de este por considerar que sus declaraciones antes de la marcha “alimentaban el odio”. Dos días después se hizo público el Informe Valoración de la Jefatura, que contradecía la versión de Cs de que se habían producido “agresiones, vejaciones e insultos”. El documento redujo los incidentes al lanzamiento de “agua con pistolas de juguete, y alguna botella de plástico vacía, que no llegó a impactar en nadie”.

Pero el nuevo informe enviado a la Fiscalía desde la BPI —a cargo del dispositivo de seguridad de los asistentes de Cs— señala la presencia prevista de las caras más conocidas de la formación y advierte del “riesgo de incidentes” porque los organizadores habían denegado la participación al PP y al partido de Rivera. El de Jefatura consideraba, en cambio, “extemporánea” la protección solicitada por los de Rivera y explicaba que “como alternativa se comisionó a un inspector con varios policías para que se entrevistaran con los dirigentes del partido y les acompañaran”. Fuentes de Interior remitieron sus explicaciones sobre las discrepancias entre los partes policiales a la respuesta parlamentaria que dio Grande-Marlaska en septiembre: “Hay informes firmados y no firmados”, dijo el ministro. Según Interior, todos ellos están a disposición de la autoridad judicial.

Telas naranjas y cofias

Mientras el de Jefatura habla de que cuando comenzaron a increpar a los dirigentes de Cs “el nivel de agresividad y violencia era mínimo”, el de la BPI describe: “El grupo de Cs no puede avanzar debido a que un grupo de 15 personas, vestidas con telas de color naranja y cofias, se situaron delante de ellos impidiendo su paso”. Ese informe subraya que la protesta contra los de Rivera era un acto organizado: “Portaban telas de color naranja con textos como: ‘Ciudadavox’, ‘Orgullo no se vende’. Y recoge que ‘leyeron un manifiesto’, ‘incitando a los asistentes a participar’ para impedirles el paso. Han sido identificados como “Plataforma de Encuentros Bolleros”. El informe de la BPI habla de “hostigamiento” durante la evacuación de los miembros de Cs y de la necesaria actuación de los antidisturbios. El de Jefatura concluye: “Se optó por que la manifestación se autorregulase sola”. “La evacuación no fue efectuada bajo la acción policial, sino un mero acompañamiento tranquilizador”, añade.