Fernández Díaz defiende al prior del Valle de los Caídos: “Es grotesco hablar de la exhumación de Franco”

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha defendido este jueves al prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, quien, desafiando al Supremo y al Vaticano —que no se opone a la exhumación de Franco— ha comunicado a la vicepresidenta del Gobierno que no autoriza la entrada a la basílica para proceder al traslado de los restos. "Yo no estoy en lo políticamente correcto", ha advertido antes de contestar a una pregunta sobre la exhumación del dictador. "Tengo mucho respeto al prior, le conozco hace muchos años —el exministro participaba en retiros en el Valle de los Caídos— y lo que ha hecho ha sido vincular la voluntad de la comunidad benedictina a la voluntad de la familia. Hasta ahora se había entendido que un cadáver no es un sujeto jurídico, ha pertenecido siempre a la familia, y los acuerdos Iglesia-Estado establecen la inviolabilidad de los lugares de culto. El prior está actuando en conciencia".

Preguntado por si tenía ese mismo respeto al Tribunal Supremo, que ha avalado la exhumación, Fernández Díaz ha respondido: "Una cosa es que acate la sentencia y otra cosa que la comparta, cosa que no hago. Esa sentencia abre muchos interrogantes y veremos qué dice al final el Tribunal Constitucional y en su caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En todo caso, me parece grotesco que en la España del siglo XXI tengamos que estar hablando de la exhumación de Franco cuando hay problemas gravísimos y lleva 44 años enterrado". Los nietos del dictador han presentado un recurso de amparo ante el Constitucional solicitando que suspenda la ejecución de la sentencia del Supremo.

Antes de presentar su libro, Cada día tiene su afán, acompañado por el expresidente Mariano Rajoy, el exministro del Interior también ha respondido preguntas sobre las llamadas cloacas del Estado y sobre la situación de su exnúmero dos, Francisco Martínez, vinculado a la investigación por el espionaje ilegal, pagado con fondos reservados, al extesorero del PP Luis Bárcenas. Preguntado por si un secretario de Estado podía tomar decisiones sin su conocimiento, Fernández Díaz contestó: "Hay unas competencias que las ejerce quien tiene esa atribución. En la gestión de los fondos reservados, años atrás tras, a raíz de los GAL, se elaboró un nuevo procedimiento, que es el que hicimos.Ahí se decía que el secretario de Estado de Seguridad era la última firma que validaba esa propuesta de gastos reservados". Tras desvincularse de esas decisiones, el exministro ha defendido la presunción de inocencia de Francisco Martínez. "Tengo la absoluta convicción de que todo lo que hizo lo hizo dentro de la ley. Otra cosa es equivocarse, que forma parte de la condición humana, porque somos falibles. Una cosa es equivocarse y otras cosas, otras cosas. Y de esas otras cosas, de Francisco Martínez, salvo que se demuestre lo contrario, no tengo ninguna duda", añadió.

El comisario Eugenio Pino admitió ante el juez que hubo un operativo de seguimiento del extesorero del PP y su entorno que se inició en 2013, tras estallar el escándalo de los llamados papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS y que reflejaban una caja b en el PP.

"Las cloacas en Cataluña"

Fernández Díaz también ha asegurado desconocer la recogida de pruebas falsas contra Podemos y ha asegurado que el término "cloacas del Estado" había sido una invención "de quienes tenían unas cloacas en Cataluña. La mejor defensa es un buen ataque. Todo lo que hacen los servicios de inteligencia de cualquier parte del mundo se entiende que forma parte de las cloacas del Estado. Por desgracia, lo sucedido en Cataluña y que sigue sucediendo, ha contaminado todo. Y dentro de esa contaminación general, el independentismo catalán acusa de prácticas ilegales al Estado para quedar a salvo de lo que ellos sí estaban haciendo", ha dicho. El entonces ministro del Interior fue grabado en su despacho con el jefe antifraude catalán, Daniel de Alfonso, discutiendo estrategias para arruinar la imagen de los nacionalistas catalanes difundiendo supuestas corruptelas.

Durante la presentación de su libro, Fernández Díaz ha dicho no arrepentirse de nada de sus 40 años de vida política. "Tiene motivos para estar orgulloso y satisfecho", ha alabado Mariano Rajoy. Al acto, en el que no se permitió la entrada de cámaras ni grabación de audio, acudieron la exministra María Dolores de Cospedal, que dimitió tras el escándalo de sus conversaciones con el comisario Villarejo (en prisión); la exministra de Fomento Ana Pastor; la exministra de Empleo Fátima Báñez; la exministra de Sanidad Dolors Montserrat y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. "Es un miniconsejo de minsitros", bromeó Fernández Díaz.

Rajoy, que también ultima sus memorias, deseó durante la presentación del libro que en el futuro hubiese más políticos como los de la Transición "por su capacidad de entenderse y ceder para el interés general". Como en sus últimas intervenciones, el expresidente provocó varias carcajadasentre el público, como cuando se burló del congreso del PP de 2008 en Valencia, cuando intentaron moverle la silla y cuando criticó que el Gobierno de Zapatero se hubiese enfrentado "a EEUU y la Santa Sede": "Elegir los amigos es importante, pero elegir los enemigos mucho más porque esos te persiguen hasta la tumba", señaló.