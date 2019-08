El juez abrirá una veintena de piezas más en el ‘caso Villarejo’ tras desbloquear el CNI nuevos archivos

La existencia de copias de los archivos de audio que atesoraba el comisario Villarejo se confirmó cuando, a partir de septiembre de 2018, comenzaron a difundirse en diferentes medios grabaciones a las que la policía no había podido acceder precisamente porque buena parte del material intervenido estaba encriptado. Además, el propio policía se jactaba en sus conversaciones privadas tener hasta siete copias de estas, “tres de ellas en el extranjero”. Según se recoge en un informe policial incorporado al sumario, en febrero de 2017 –nueve meses antes de su arresto- Villarejo grabó la conversación que mantuvo con un periodista en el que el comisario jubilado mostraba su convencimiento de que en cualquier momento un juez iba a ordenar el registro de su vivienda: “A ver qué encuentran (...). Dos o tres cosas para que las encuentren y no las tengan que buscar ya las tengo preparadas. Le diré al secretario: tome nota, que se llevan esto, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna [en referencia a la amiga íntima del rey Juan Carlos] no sé qué dice esto, aquí está”, se escucha a Villarejo. En ese mismo audio el comisario se jacta de tener varias copias de los audios, algo que ha negado en sus declaraciones ante el juez: “No se preocupe porque la rompa porque tengo muchas copias (...) ¡Pero tonto, si tengo siete copias! obviamente. Tengo siete copias y tres de ellas en el extranjero”, detallaba ufano.