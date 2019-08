Unidas Podemos endurece el tono contra Sánchez: “Cada vez que comparece la lía”

Un día más, y ya van 14 desde la fallida investidura de Pedro Sánchez, el PSOE y Unidas Podemos (UP) solo se comunican para intercambiarse reproches a través de los medios de comunicación. Este jueves ha sido el turno de Yolanda Díaz, diputada de la formación de Pablo Iglesias, y Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones. La portavoz de Galicia en Común ha respondido a las palabras del miércoles del presidente en funciones con las que manifestó su desconfianza en el que aún considera su socio preferente. "Cada vez que comparece él solo la lía", ha asegurado la dirigente en La Sexta, "da bofetadas a diestro y siniestro". Calvo, en un tono también muy duro, ha calificado de "exabruptos" los mensajes que Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de UP, lanza en Twitter en respuesta a cada una de las intervenciones del Gobierno.

UP, como ha explicado Díaz, defenderá hasta el último momento un pacto de Gobierno de coalición con los socialistas: "Llevamos desde el 28 de abril insistiendo en lo que las encuestas demuestran: la gente quiere Gobierno de coalición". La diputada no solo ha recurrido a las encuestas, como la publicada en EL PAÍS, que apuntan a que el electorado progresista ve con buenos ojos un Ejecutivo conjunto entre los dos partidos, también ha asegurado que esos mismos votantes rechazan una repetición electoral.

"Me inclino por pensar que su única opción [de Sánchez] es la repetición electoral, se van a equivocar", ha dicho Díaz. "No vaya a ser que por un interés partidario de sumar unos cuantos escaños más le entreguemos el Gobierno a la derecha". La vicepresidenta en funciones, de visita en Vigo, ha defendido que el PSOE rechaza este escenario. "Nosotros no queremos elecciones", ha remarcado. "Somos la lista más votada, el grupo más grande del Congreso y tenemos mayoría absoluta en el Senado. Nos sentimos muy agradecidos. Nada más lejos que pretender no hacerle caso a las urnas, que han dicho que se forme un Gobierno progresista y que eso lo haga Pedro Sánchez", ha insistido.

La situación sigue siendo de bloqueo entre los dos partidos. El PSOE, en la casilla de salida de las negociaciones —esto es, un Gobierno en solitario—, trata de presionar a UP con una ronda de contactos con colectivos sociales y partidos minoritarios. Iglesias, retirado de la vida pública por el nacimiento de su hija, delega en su círculo más cercano la estrategia de insistir en un Gobierno conjunto y retomar el diálogo desde la última oferta que los socialistas le hicieron: una vicepresidencia social y tres ministros. "El señor Sánchez quiere reinventar la democracia, pero por muy alta estima que tenga de sí mismo, ya está todo inventado. No tiene mayoría absoluta, hay que repartir el poder y hacerlo con un programa de avance social", ha dicho Díaz que ha defendido que su formación había avanzado en "un programa de casi 100 páginas" en el momento de la investidura.

UP está dispuesto a volver sobre la propuesta del PSOE siempre que se llene de contenido. "En el último momento en el Hemiciclo se hizo una oferta sin competencias", ha dicho Díaz. "Conviene retomar las negociaciones en el punto en que se han dejado, pero no negociar en 48 horas, es un fraude, es nocivo".