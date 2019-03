Turno de los incómodos defensores de la legalidad en el juicio del ‘procés’

El juicio del procés entra este lunes en su cuarta semana. Tras las cuestiones previas, las declaraciones de los acusados, con su derecho a no incriminarse, y unas testificales de protagonistas políticos –Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Íñigo Urkullu…– con más contenido mediático que jurídico, la atención ciudadana puede empezar a disiparse. Ya no hay rostros conocidos y, tras nueve sesiones, es natural que flaquee el interés. Sin embargo, para muchos expertos, es precisamente ahora cuando comienza la verdadera vista oral sobre el desafío independentista del otoño de 2017.

Por el Tribunal Supremo pasarán este lunes, como testigos, Antonio Bayona y Xavier Muro, letrado mayor y secretario general del Parlament en los meses más tensos del procés. Ambos advirtieron, en un informe por escrito, a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los diputados autonómicos de las consecuencias legales de admitir a trámite y publicar las leyes de desconexión —la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica— de los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Estas normas suponían el más grave incumplimiento, hasta entonces, de las resoluciones del Tribunal Constitucional que ordenaban paralizar los actos secesionistas.

Muro y Bayona fueron los funcionarios autonómicos de mayor rango que salieron en defensa de la legalidad y el Estado de derecho en aquellos días. Su posición incomodó a los líderes separatistas, especialmente a Carme Forcadell. La presidenta del Parlament —ahora procesada por rebelión— asumió las competencias de Muro, que se negaba a hacerlo, y ordenó la publicación en el Boletín Oficial del Parlament de la proposición de ley del referéndum ilegal.

Coincidiendo con el inicio del juicio, Antoni Bayona ha publicado un libro, No todo vale (Península), en el que relata su experiencia durante esas semanas en la que dirigió los servicios jurídicos de la Cámara, y en el que cuenta las tensiones a las que se han visto sometidos tanto el legislativo catalán como sus empleados. Bayona, no obstante, considera que Forcadell, como cabeza visible del Parlament, se encontró expuesta y tiró adelante con decisiones de las que se desentendió la Mesa. También aprecia que la declaración de independencia del 27 de octubre, que no se llegó a publicar en ningún boletín oficial —ni del Parlament ni de la Generalitat— tuvo un carácter político o simbólico, pero no jurídico, y reniega abiertamente de la calificación de rebelión que hace la Fiscalía de los hechos. Bayona dimitió del cargo en junio de 2018 al entender que no contaba con la confianza de la Mesa de la Cámara actual, de mayoría independentista.

Ambos altos cargos parlamentarios prestarán declaración en la sesión vespertina. Por la mañana, la jornada se abrirá con la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, a la que seguirá la del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo. El antiguo número dos del Ministerio del Interior y el máximo representante del Ejecutivo central en la comunidad serán interrogados sobre dos momentos clave: la reunión del 28 de septiembre de 2017 con el expresident Carles Puigdemont, en la que se le advirtió de posibles actos violentos si se seguía adelante con el referéndum ilegal del 1 de octubre y por la actuación policial, en forma de cargas por toda Cataluña, en la jornada de la consulta, que el Tribunal Constitucional había suspendido y el Tribunal Superior de Justicia había ordenado impedir.

Una de las incógnitas a despejar será si estos cargos políticos se desvincularán de las órdenes operativas a los agentes —como hizo la semana pasada el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido— y derivarán la responsabilidad, tanto de las cargas como de la retirada de los efectivos en la tarde del día 1, al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que declara el martes.

La jornada de la mañana de hoy se completa con la declaración del president del Parlament, Roger Torrent, que no pudo testificar la semana pasada al haber sesión en la Cámara y con Juan Antonio Puigserver, ex secretario general técnico del Ministerio del Interior y que se hizo con las riendas de los Mossos d’Esquadra tras la intervención de la autonomía catalana por el artículo 155 de la Constitución, el 27 de octubre de 2017, tras la declaración unilateral de independencia.

En la sesión de la tarde, además de Muro y Bayona, hay otros tres testificales: José María Espejo Saavedra, miembro de Ciudadanos en la Mesa del Parlament en la legislatura secesionista; David Pérez Ibáñez, miembro de la Mesa por el PSC, y Neus Munté, exconsejera de la Presidencia de la Generalitat, que dimitió el 14 de julio de 2017 cuando Carles Puigdemont remodeló su Govern con consejeros dispuestos a llegar hasta el final del camino de la secesión.