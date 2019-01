Última hora | El rescate de Julen en el pozo de Totalán, en Málaga

EL PAÍS

Sobre lo que le espera a la Brigada de Salvamento de Hunosa: "Me consta que tienen ganas de empezar porque llevan muchos días allí inactivos", ha subrayado el que fuera jefe de esta brigada entre 2005 y 2009, Santiago Suárez García antes de advertir que también saben que "deben dejarse llevar por el cerebro, y no por el corazón, sobre todo en casos en el que hay implicados críos o gente conocida". Aunque la ley exige que en los rescates los equipos estén compuestos por tres brigadistas, Suárez García ha señalado que en este caso seguramente no bajen más de dos porque no cabrán en el túnel inclinado que van a excavar y porque tampoco van a correr ningún riesgo. (Efe)