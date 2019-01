Última hora | La búsqueda de Julen en el pozo de Totalán, en Málaga

EL PAÍS

A pesar de que a las 14.00 se han cumplido ya las 144 horas desde que se inició el rescate (seis días completos), todos los miembros del operativo aseguran que el ánimo es “extraordinario” y que no decae. Lo decía esta mañana también Rafael Gálvez, jefe del servicio de Protección Civil de Málaga, que ha dicho que las 300 personas que participan en los trabajos mantienen “una moral que sigue al máximo”.

“El único objetivo es llegar a Julen cuanto antes y eso es una motivación tremenda. No pesan las horas, no pesa el cansancio, no pesa el no dormir. Luego ya veremos, seguro que nos pasa factura, pero esperamos llevárselo a sus padres cuanto antes”, ha concluido el jefe de los trabajos de excavación. Informa Nacho Sánchez. http://cort.as/-E0z1