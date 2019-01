Directo | La búsqueda de Julen, el niño del pozo de Totalán en Málaga

- "Estábamos preparando una paella. Yo estaba echando leña al fuego y mi mujer cogió el teléfono para avisar de que no iba al trabajo. Me pidió que yo le echara un ojo mientras llamaba. Yo fui a coger troncos y el niño echó a correr"

Los equipos de rescate están excavando dos túneles, uno en el lateral de la montaña y otro paralelo al del niño, para "conectar" en menos de 48 horas con el pozo donde buscan a Julen. En declaraciones a TVE, el padre, José, ha reiterado que su hijo está en el pozo. "Yo escuché a mi hijo que lloró y en 30 segundo ya no le volví a oír", asegura. El padre ha criticado las labores de rescate y ha asegurado que están ofreciendo ayuda "y no la quieren". "Aquí no se trata de quién es mejor, sino de sacar al chiquillo". https://twitter.com/24h_tve/status/1085436691391733760

En una prospección en España se exige que el sondeo sea sellado “con una arqueta” u otro sistema que lo deje totalmente cerrado. Varias empresas que se dedican a realizar este tipo de sondeos en la provincia de Málaga explican que la práctica habitual, cuando una prospección no localiza agua, es que se selle con piedras , aunque hay clientes que piden que no se haga para esperar por si brota finalmente.

EL PAÍS

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Manuel Regueiro, ha destacado las dificultades en las labores de rescate de Julen, ya que se trata de un incidente del que "no hay experiencia". Regueiro explica que no hay antecedentes de que "un niño se caiga en un agujero de 70 metros", y menos cuando el niño "cabe justo" por el agujero. Según recuerda, hay divisiones especiales de expertos para labores de rescate en cuevas, así como en montañas, pero no en pozos. Regueiro apunta a la falta de información sobre el estado del pequeño. "¿A qué profundidad haces el túnel si no sabemos dónde está el niño?", se pregunta ante la última opción en la que se trabaja, excavar un túnel lateral para acceder al pozo. A su juicio, "un niño de esa edad no cabe por ese pozo hasta el fondo". (Europa Press)