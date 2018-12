Tardá advierte a Sánchez que si no negocia les abocará a la desobediencia

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá, realizó este miércoles en el Congreso un nuevo emplazamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que abra una negociación "larga, difícil y compleja" para encontrar un encaje y una solución para Cataluña o entienda que aboca a los nacionalistas catalanes y en especial a sus dirigentes otra vez a la desobediencia. Y acabó con un ofrecimiento: "Todavía hay tiempo". ERC y PDeCAT han interpretado por el nuevo tono más duro de Sánchez que ha entrado en campaña electoral influido por los malos resultados del PSOE en Andalucía.

Para Joan Tardá la negociación entre los dos Gobiernos, el central y el catalán, y entre los independentistas y los que no lo son, es la única solución para “no cronificar” la cuestión catalana. Pero el portavoz de ERC quiso advertir otra vez al presidente del Gobierno de que corre serios peligros si mantiene el discurso duro, "de retórica en blanco y negro y vacío de propuestas" hacia los separatistas", que ha desplegado en su primera intervención en el pleno monográfico sobre Cataluña. “Por desgracia, por su cerrazón, nos van a abocar de nuevo a la desobediencia”, le avisó. Y agregó otra llamada de atención a la responsabilidad de Sánchez si profundiza en ese giro: “La no negociación será su tumba política”.

El portavoz de ERC le recordó a Sánchez que es presidente y está en La Moncloa gracias al apoyo de los nueve diputados de su formación en la moción de censura. Y le rememoró que esos votos los hicieron "por coherencia republicana" pero también para abrir un escenario "de negociación y diálogo" que se hizo imposible con el ejecutivo de Mariano Rajoy. Y fue ahí cuando le achacó a Sánchez que haya resultado "activo con la represión y pasivo con la solución". Tardá ve al presidente socialista muy atado por el "jaque" que le está echando la "autoritaria derecha" española de PP y Ciudadanos.

El dirigente separatista catalán ha hecho mención al “sufrimiento como nunca” de muchos catalanes por “los presos, por los exiliados, por lo que ahora están en huelga de hambre”, pero a pesar de todo volvió a reclamar al Gobierno central que entable una negociación y en especial sobre una consulta a los catalanes: “El referéndum es inevitable”. Tardá se mostró convencido de que “Cataluña será independiente o no solo si los catalanes lo quieren o no lo quieren” y no porque dirigentes históricos socialistas como el ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguren que esa independencia nunca se producirá. Y finalizó ofreciéndole otra vez la mano tendida pero solo si elige bien entre las dos opciones que le ofreció: "Ser un estadista y protagonizar la historia o dejarse arrastrar por la derecha y ser un figurante".

Al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, tampoco le ha gustado la línea dura exhibida este miércoles por Sánchez y le ha pedido que “vuelva al espíritu de la moción de censura” e impulse un diálogo real sobre Cataluña sin dejarse llevar por una deriva derechista: “Su discurso podía haber sido el de Susana Díaz, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Joaquín Leguina, el más antiguo del PSOE y ha dado el primer triunfo a Vox y usted lo va a pagar”.

Campuzano se ha mostrado muy crítico con Sánchez. “El precio por defender la unidad de España es degradar el sistema democrático”, le ha acusado en referencia a los políticos líderes del proceso independentista que están ahora presos. Y el dirigente nacionalista volvió a subrayar su idea de que los más de dos millones de catalanes que defienden la independencia “están engañados, son tontos o están manipulados es un error". El portavoz del PDeCAT ha acabado con otra advertencia: "No se puede gobernar España contra Cataluña”.

El representante del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, formuló una analogía entre el momento político que se vive en España en las últimas semanas y meses, después de la moción de censura, y las escenas que se viven en un parque de atracciones y en especial ante la atracción fatal de las montañas rusas: "Emociones, curvas y sorpresas en cada recodo". Esteban hizo una de sus habituales llamadas a "todos" para rebajar el lenguaje sobre Cataluña y sobre el modelo de España. Y planteó que incluso con esta "Constitución ambigua" que nunca ha gustado demasiado al PNV se podrían indagar soluciones imaginativas de mayor autogobierno. A Sánchez le agradeció y reconoció sus buenas intenciones y gestos pero tras admitir que no ha encontrado respuestas.