Lastra dice que Casado y Rivera no defienden la Constitución porque la usan para dividir

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha afirmado que tanto el PP como Ciudadanos no son partidos constitucionalistas porque apuestan por "precisamente lo contrario" de lo que defiende la Ley Fundamental. También ha acusado al expresidente del Gobierno José María Aznar de ser "el ventrílocuo de Casado y Rivera", que "están consiguiendo crispar a la sociedad". Lastra ha realizado estas afirmaciones en la presentación de Denis Itxaso como candidato a diputado general de Gipuzkoa, celebrada en el Parque Tecnológico de Miramón en San Sebastián, acto en el que también ha tomado la palabra la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia.

En su discurso, la dirigente del PSOE se ha mostrado convencida de que PP y Ciudadanos "realmente no defienden" la Constitución, porque esta "fue un gran pacto que se alcanzó hace 40 años entre todas las identidades de España, todos los pueblos y todas las ideologías". "Un gran pacto de convivencia, de futuro. La Constitución aglutina, no divide, es generosa, es un símbolo que tiene que unir a todos y ellos no son constitucionalistas porque lo que hacen es precisamente lo contrario, utilizar la Constitución para intentar dividir a los españoles", ha denunciado.

En esa línea, ha asegurado que el partido socialista apuesta por "el pacto y el acuerdo" y por reformar la Constitución para hacerla "feminista, europea y moderna". "Tenemos que seguir viviendo todos los españoles juntos porque hay nuevas realidades a las que hay que darles respuesta constitucional también, porque la Constitución fue muy avanzada en su momento pero ahora lo que tenemos que hacer es ponerla a punto", ha concluido.

Pese a todo, ha destacado el "buen momento" actual y ha recordado que hace 150 días de la moción de censura, la cual "hizo pasar a este país de la resignación a la esperanza". "Hace 150 días que se respira de otra manera, que vemos a la gente contenta y satisfecha porque en España siempre ha habido orgullo de país pero ahora hay orgullo de Gobierno", ha manifestado. Tras resaltar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha puesto a la ciudadanía en el centro de toda la actividad política", ha recordado que el Gobierno socialista "ha hecho muchas cosas", entre las que ha citado "poner de nuevo en pie la sanidad universal", o que se haya ideado "un plan contra la pobreza infantil", o el "plan por el trabajo digno que ha conseguido que en poco menos de un mes 8.000 personas que eran falsos autónomos ya estén cotizando por cuenta ajena y que más de 50.000 personas hayan pasado de un contrato parcial a uno indefinido".

Ventrílocuo

De este modo, ha resaltado que la justicia social es "el valor supremo que mueve al presidente del Gobierno, a todo el Consejo de ministros y a todo el PSOE" y ha señalado que, por ello, está intentando "sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado en los que se ha conseguido pactar con otras fuerzas políticas recuperar la dignidad de los trabajadores subiendo el salario mínimo interprofesional, o recuperar el subsidio de los mayores de 52 años, o poner en pie la ley de dependencia", entre otras medidas. "También queremos reindustrializar este país, seguir en la senda de la I+D+I, seguir creciendo de forma sostenible", ha asegurado la portavoz socialista, quien se ha referido, además, a la "justicia fiscal" con el objetivo de que "quien tiene más, tiene que pagar más y quien tiene menos, tiene que pagar menos".

Además, ha remarcado que José María Aznar es "es el ventrílocuo de Pablo Casado y de Albert Rivera, que hablan por boca de Aznar, y al final lo que están consiguiendo es crispar a la sociedad, generar conflictos donde no los había, incendiar el territorio". Adriana Lastra se ha dirigido a los que van "dando lecciones a los socialistas sobre constitucionalismo", para preguntarles que si no está el PSOE en él "que digan a quién llaman". "Llamarán a Vox, porque si no estamos los padres de la Constitución defendiendo el constitucionalismo no se quién va a estar", ha subrayado.