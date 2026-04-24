Selva Almada: “El secreto de la literatura argentina es la educación pública”

La escritora argentina charla con Berna González Harbour sobre su último libro y otros que la han inspirado

Portada de 'Una casa sola' (Random House)

La autora argentina Selva Almada es la invitada esta semana a Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. Maestra de una literatura alejada de la gran ciudad, de territorios donde el paisaje se convierte en protagonista, esta vez firma Una casa sola (Random House), donde una vieja vivienda rural asume la voz narradora para dar testimonio de lo ocurrido. “Me hice lectora antes de aprender a leer”, cuenta a Berna González Harbour, con quien charla en la librería Alberti de Madrid. Le fascina la memoria que ocultan las casas y sitúa el secreto de la literatura argentina en el vigor de la educación pública. “Siempre me preguntaba qué se guardan las casas, cuánta memoria tienen entre sus paredes”.

Andrea Aguilar comenta en este capítulo su literatura. Y Noelia Ramírez nos habla de las lecturas de la manosfera, que aborda en Babelia.

Recomendaciones:

Somos luz , de Gerda Blees.

Me odio gore , de Victoria Baigorrí.

La demora , de Ezequiel Perez.

El hada que no invitaron , de Estela Figueroa.

De los potrillos nacen ríos, de Sofía de la Vega.

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