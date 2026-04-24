Ir al contenido
_
_
_
_
Podcasts¿Qué estás leyendo?
'Podcast' Qué estás leyendo

Selva Almada: “El secreto de la literatura argentina es la educación pública”

La escritora argentina charla con Berna González Harbour sobre su último libro y otros que la han inspirado

Berna González Harbour
Berna González Harbour
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La autora argentina Selva Almada es la invitada esta semana a Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. Maestra de una literatura alejada de la gran ciudad, de territorios donde el paisaje se convierte en protagonista, esta vez firma Una casa sola (Random House), donde una vieja vivienda rural asume la voz narradora para dar testimonio de lo ocurrido. “Me hice lectora antes de aprender a leer”, cuenta a Berna González Harbour, con quien charla en la librería Alberti de Madrid. Le fascina la memoria que ocultan las casas y sitúa el secreto de la literatura argentina en el vigor de la educación pública. “Siempre me preguntaba qué se guardan las casas, cuánta memoria tienen entre sus paredes”.

Andrea Aguilar comenta en este capítulo su literatura. Y Noelia Ramírez nos habla de las lecturas de la manosfera, que aborda en Babelia.

Recomendaciones:

  • Somos luz, de Gerda Blees.
  • Me odio gore, de Victoria Baigorrí.
  • La demora, de Ezequiel Perez.
  • El hada que no invitaron, de Estela Figueroa.
  • De los potrillos nacen ríos, de Sofía de la Vega.

¿Cómo escuchar Qué estás leyendo?

  • Puedes escucharlo en la web de EL PAÍS:

Qué estás leyendo

  • En tu plataforma de podcast favorita:

Spotify | Apple Podcasts | Youtube | iVoox |

  • También puedes pedírselo a tu altavoz inteligente:

Alexa

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Protector facial antimanchas y antiarrugas SPF 50+ con niacinamida. COMPRA POR 12,95€
escaparate
Batería externa de 22.5W. Tiene una velocidad de carga tres veces más rápida que otras. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Cocedor de huevos de silicona de Lékué. COMPRA POR 7,96€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_