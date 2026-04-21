Más de 3.000 víctimas en 8 años de investigación: “No damos abasto con los casos en España”

León XIV recibe el informe antes de su visita al país en junio

El sacerdote carmelita, José Luis Zurita Abril. Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada

Desde 2018, EL PAÍS ha documentado más de tres mil víctimas de pederastia en la Iglesia católica española. Ha recopilado sus testimonios en seis informes, y acaba de entregarle el último al Vaticano y a la Conferencia Episcopal. La Iglesia no ha proporcionado ni explicaciones ni reparación a quienes sufrieron estos abusos. El gobierno español ha abierto una oficina para atenderles, pero la gran incógnita sigue siendo Roma: el Papa Benedicto XVI delegó en los obispos españoles. Ahora las miradas están puestas en León XIV para saber si esta vez habrá una respuesta distinta.

Íñigo Domínguez es el corresponsal de El País en Roma. Lleva casi una década investigando los abusos de la Iglesia católica. De 34 casos de pederastia contabilizados oficialmente hace 8 años ahora la suma es más de 3.000.

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