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Hoy en EL PAÍS
elecciones andaluzas

La sanidad en Andalucía: no hay citas disponibles

Listas de espera, falta de profesionales y aumento de los seguros de salud privados: la sanidad en el centro de la precampaña andaluza

Eva SaizAna Fuentes
Madrid -
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En Andalucía, pedir cita en la sanidad pública se ha convertido para muchos en un problema diario. Al escándalo de los cribados de cáncer de mama se suman la falta de pediatras, las operaciones que se retrasan y los médicos que se van. Aumenta la inversión pero ni las infraestructuras ni los pacientes lo notan. Y en plena precampaña electoral, la sanidad es ya el gran talón de Aquiles del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Junto a la redactora jefa de Andalucía en EL PAÍS, Eva Saiz, hablamos con pacientes y profesionales que explican la cronificación de los problemas de la sanidad andaluza.

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