Así es conseguir papeles en España: “Me ha cambiado la vida”
Medio millón de migrantes sueñan con un futuro digno
Este jueves en España entra en vigor el real decreto del Gobierno para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Unas 500.000 personas que ya viven en el país, que trabajan, pero que no tienen papeles, podrán por fin salir de un limbo legal, con todos sus derechos y obligaciones.
Para muchos extranjeros en España esto supone un salvavidas. Aunque les preocupa, y a las organizaciones y abogados que trabajan con ellos también, que todavía no están claros los requisitos que deben cumplir. Ana fuentes conversa con Carmen Morán sobre algunos puntos que aún quedan por resolver y Víctor Rojo charla con dos migrantes: una que regularizó su situación en 2005, gracias a la medida masiva de José Luis Rodríguez Zapatero, y otra que espera hacerlo este año.
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