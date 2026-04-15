La investigación del juez Peinado “es un desastre”

Las defensas advierten de un posible riesgo de nulidad al solicitarse nuevas diligencias en el mismo escrito que plantea cerrar la investigación

DVD 1219 (24/06/2024) El juez Juan Carlos Peinado camina cerca de los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid. ANDREA COMAS Andrea Comas

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Quiere sentarla en el banquillo por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. La causa partió de una denuncia basada en recortes de prensa, algunos falsos , y ha estado salpicada de tropiezos y reveses judiciales. Aun así, Peinado ha seguido adelante hasta un punto que muchos juristas consideran difícil de justificar.

Ana Fuentes repasa el caso junto a Irene Dorta, periodista especializada en tribunales de EL PAÍS.

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