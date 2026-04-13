Puertas giratorias en el Pentágono: “Los mismos que están vendiendo sistemas de IA son los que asesoran al Ejército sobre su uso”

Cuatro ejecutivos de Meta, OpenAI y Palantir llevan diez meses ocupando el rango de teniente coronel en la reserva del ejército estadounidense

Andrew Bosworth (Meta), Bob McGrew (exdirectivo de Palantir y OpenAI), Shyam Sankar (Palantir) y Kevin Weil (OpenAI) juran su cargo como tenientes coroneles reservistas el pasado 13 de junio. LEROY COUNCIL (ARMY MULTIMEDIA AND VISUAL INFORMATION DIVISION)

Hace diez meses, cuatro ejecutivos de Meta, OpenAI y Palantir entraron en la reserva del Ejército de Estados Unidos con rango de teniente coronel. No solo como contratistas ni como asesores. Hoy la inteligencia artificial de esas empresas tecnológicas es fundamental para entender cómo Washington libra sus guerras.

El Pentágono lleva décadas gastando miles de millones en contratistas privados. Lockheed Martin, Boeing... forman parte de ese ecosistema desde hace muchísimo tiempo. Pero esto es otra cosa: no hablamos solo de vender armas o software, sino de dar rango militar a directivos que siguen ligados a empresas con intereses directos en defensa.

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