Ábalos en el banquillo: la peor foto para el PSOE
El hermano de Koldo y el hijo del ex ministro protagonizaron la primera sesión del juicio a la trama de las mascarillas en el Supremo
Pocas imágenes resultan más incómodas para el PSOE que la del juicio que ha empezado este martes en el Tribunal Supremo. José Luis Ábalos, exministro y ex número dos del partido, se sienta en el banquillo junto a Koldo García y Víctor de Aldama por presuntamente lucrarse con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid en 2020.
La investigación judicial coloca en el centro de las miradas un caso con un gran coste político para el PSOE, del que Ábalos fue secretario de Organización. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, solicitan 30 años de prisión. El comisionista, Víctor de Aldama, que también está siendo investigado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario en el sector de hidrocarburos, se enfrenta a una petición más leve, siete años, en virtud de su colaboración con la Justicia.
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