Más de 50 años después, “vamos a la Luna para no irnos nunca”
El objetivo del programa Artemis es sentar las bases de una colonia permanente en el satélite
Si todo sale bien, este 1 de abril cuatro astronautas viajarán a la Luna. Por primera vez, en la tripulación habrá un no estadounidense, una mujer y un afroamericano. Cuentan con una ventana de tiempo muy concreta para colocarse en la órbita lunar. Una misión que, además de ciencia, tiene mucho de política.
Ana Fuentes conversa con Nuño Domínguez, cofundador de la sección de Ciencia de EL PAÍS, que vivirá el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida.
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