La Semana Santa de Sagunto excluye a las mujeres: “Yo pensaba que habíamos evolucionado”

Con 267 votos en contra y 114 a favor la cofradía de la Purísima Sangre rechaza incorporar a las mujeres

Semana Santa de Sagunto Mònica Torres

Por tercera vez en 27 años, en Sagunto (Valencia) se ha vuelto a votar que la Semana Santa no incluya a mujeres. La mayoría de los cofrades quiere mantener el modelo vigente de una festividad católica que se remonta a 1492. Es una decisión con consecuencias políticas, el Gobierno ha iniciado los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional por discriminación hacia la mitad de la población: las mujeres.

Ana Fuentes habla con Gonzalo Escrig Molina, de 23 años, que organiza este año la Semana Santa en Sagunto, y con Blanca Ribelles, una de las promotoras de la Semana Santa inclusiva en la misma localidad.

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