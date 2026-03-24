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Hoy en EL PAÍS
'PODCAST' | ELECCIONES EN FRANCIA

Las municipales en Francia anticipan la batalla presidencial de 2027 en un “clima político mucho más violento”

Las grandes ciudades frenan el avance de la extrema derecha pese a una abstención superior al 40%

Raquel VillaécijaVíctor RojoAna Fuentes
Madrid -
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En las municipales de Francia estamos viendo una escena conocida: todos los partidos reivindican algún tipo de victoria, aunque con matices. Los socialistas retienen el poder en las ciudades más simbólicas; la ultraderecha se frena allí, pero sigue avanzando en municipios de tamaño medio; y la izquierda vuelve a debatir si la unidad le suma o le resta.

La cifra más contundente es, sin embargo, la alarmante abstención, que supera el 40%. Ana Fuentes analiza junto a Raquel Villaécija, desde París, las claves y lecturas que dejan estas elecciones.

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