Las municipales en Francia anticipan la batalla presidencial de 2027 en un “clima político mucho más violento”
Las grandes ciudades frenan el avance de la extrema derecha pese a una abstención superior al 40%
En las municipales de Francia estamos viendo una escena conocida: todos los partidos reivindican algún tipo de victoria, aunque con matices. Los socialistas retienen el poder en las ciudades más simbólicas; la ultraderecha se frena allí, pero sigue avanzando en municipios de tamaño medio; y la izquierda vuelve a debatir si la unidad le suma o le resta.
La cifra más contundente es, sin embargo, la alarmante abstención, que supera el 40%. Ana Fuentes analiza junto a Raquel Villaécija, desde París, las claves y lecturas que dejan estas elecciones.
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