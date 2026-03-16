Las vergüenzas de Von der Leyen: “Actuó más como una política regional alemana que como jefa de la Comisión Europea”

El personalismo de la dirigente provoca un choque de posturas en el seno de la UE

Ursula von der Leyen ABDUL SABOOR / POOL (EFE)

Europa discute cómo reaccionar al ataque contra Irán, y también sobre algo más incómodo: qué representa la propia Unión. En el centro de la pelea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que está actuando por su cuenta y haciendo suyas competencias que no le corresponden.

El pasado lunes generaba un terremoto en la Comisión Europea con unas declaraciones que matizó después. En menos de dos días pasó de decir “Europa no puede ser guardiana del viejo orden mundial” a “la UE es un proyecto de paz”. Ana Fuentes analiza con Claudi Pérez, periodista y corresponsal internacional de EL PAÍS, la delicada situación que atraviesa Von der Leyen y los principales errores que ha ido acumulando a lo largo de su segunda legislatura al frente de la Comisión.

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