Casarse con la ciudad tomada por el ejército y los yihadistas a las puertas: Bamako se aferra a una ansiada normalidad

Mercados abiertos y calles llenas conviven con los controles militares, amenazas de nuevos ataques y el temor de quienes, como los tuareg, se sienten señalados tras el avance de los insurgentes el fin de semana

Quien quiera saber si se puede hablar de normalidad en un contexto de terrorismo, que le pregunte a un ciudadano de Bamako. Una normalidad como nacer, casarse de blanco o, simplemente, hacer la compra. Malí ha sufrido este fin de semana la ofensiva más grave desde el año 2012 con unos atentados coordinados entre insurgencias yihadistas y tuaregs en varios puntos del centro y norte del país, así como en la capital. No ha sido un episodio menor: el ataque ha acabado con la vida del ministro de Defensa, ha herido de gravedad a otros dos altos cargos del Gobierno y ha supuesto la pérdida de Kidal, bastión del norte que había sido recuperado por las Fuerzas Armadas malienses (FAMA) y sus aliados rusos del grupo Wagner —ahora Africa Corps— hace apenas un par de años.

Pero los malienses se aferran a sus vidas y obligaciones diarias en un intento por proteger esa llamada normalidad por una cuestión de mera supervivencia, y que es tan necesaria para que el mundo siga funcionando, para que los ciudadanos puedan seguir yendo a trabajar o a estudiar, e incluso para nacer, morir y, por qué no, casarse. Por eso Fatoumata decidió no cancelar su boda el día siguiente de los ataques, y a primera hora de la mañana del pasado domingo, vestida de blanco y con una sonrisa de oreja a oreja, salía acompañada de sus damas de honor del Hotel Massaley, un cuatro estrellas ubicado en el tranquilo barrio ACI 2000, donde hay multitud de embajadas, con intención de pasar por el altar al precio que fuera.

Claro que, cuando se pregunta por esa normalidad, la respuesta depende mucho del momento, pues cada poco tiempo circulan nuevas noticias de cierre de comercios y colegios y de población entrando en pánico por el avistamiento de supuestos terroristas. Son hechos difíciles de verificar y no tan significativos como para creer que la capital esté amenazada.

Unos jóvenes subidos a una furgoneta en el centro de Bamako, el 26 de abril. Carlos Rosillo

También depende de quién sea el interlocutor. Para los bambara como Fatoumata, que son la etnia mayoritaría en la capital y en el país, es bastante fácil de conseguir: se sale a la calle y se prosigue con la vida diaria, tal y como describe el periodista Amadou Camara, que analiza con la mirada de quien ya está acostumbrado a episodios violentos. “La gente ha vuelto a sus ocupaciones, y los mercados, tiendas, comercios y servicios han reanudado sus actividades, aunque continúan los controles militares”, explica. Una vuelta por la ciudad permite tomar el pulso a ese intento por recuperar la cotidianeidad: docenas de motos, coches y furgonetas por las calles, niños echando carreras de piraguas por el río Níger, servicios públicos funcionando y un mercado central a rebosar de clientes que buscan desde los alimentos para el plato del día hasta cualquier cachivache tecnológico.

La singularidad que rompe esta estampa cotidiana es la presencia de las Fuerzas Armadas en numerosas carreteras y vías de acceso a la capital: “El ejército sigue desplegado, rastreando a los terroristas que huyeron y se ocultaron en zonas poco conocidas”, explica Camara. El periodista asegura que se han producido detenciones de sospechosos vinculados a los ataques. “En estos momentos, Bamako está bajo control del ejército. Ha tomado posiciones en las zonas afectadas y mantiene patrullas constantes para localizar a los combatientes escondidos. También ha sido destacada la colaboración de la población, que ha ayudado a identificar a los yihadistas”, dice el reportero. En la carretera que conduce al aeropuerto, se ve claramente esa presencia armada: tan solo unas horas después de su reapertura el domingo, al menos 30 militares enmascarados y fuertemente armados con ametralladoras y vehículos de combate paraban el tráfico y revisaban la documentación de todo el que intentaba llegar al aeródromo.

Un grupo de niños juegan sobre unas embarcaciones en el río Níger, en Bamako, este domingo. Carlos Rosillo

Una crisis cronificada

Durante la madrugada del sábado, una serie de explosiones y tiroteos sacudieron Bamako y otras ciudades del país en una ofensiva coordinada por el grupo yihadista Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), vinculado a Al Qaeda, y el Frente de Liberación del Azawad (FLA), una insurgencia tuareg del norte. Los ataques alcanzaron puntos estratégicos en la base militar de Kati, a las afueras de la capital, el aeropuerto internacional Modibo Keïta —que permaneció cerrado durante horas—, además de ciudades clave como Mopti, Gao y Kidal. Ejecutados con artillería pesada y armas automáticas, los asaltos han causado un número indeterminado de víctimas y evidenciado una coordinación inédita desde 2012 entre estos grupos armados que, pese a sus diferencias, comparten el objetivo de debilitar al Estado maliense. El primer ministro, Abdoulaye Maïga, ha asegurado este martes que los ataques en realidad perseguían la caída del Estado. “El enemigo quería tomar el poder destruyendo las instituciones públicas y acabando con el periodo de transición”, ha dicho en rueda de prensa.

Los malienses están acostumbrados a la violencia desde 2012, cuando estalló una rebelión tuareg en el norte del país que buscaba el control de ese territorio y que fue aprovechada por grupos yihadistas para expandirse e intentar imponer su agenda ideológica de corte radical. Todo ello, junto a los sucesivos golpes de Estado, no ha hecho más que agravar la inestabilidad y deteriorar las condiciones de vida de los más de 25 millones de habitantes de este país del Sahel, actualmente gobernado por la junta militar del general Assimi Goïta, en el poder desde 2021.

La crisis viene de lejos y ha impactado en la economía y el nivel de vida de la población, Malí es uno de los países con menor índice de desarrollo humano del mundo en el que cuatro de cada diez personas sin recursos suficientes para cubrir necesidades básicas como la sanidad y la educación, según el Instituto Nacional de Estadística. La inestabilidad derivada del conflicto y el impacto del cambio climático han agravado la inseguridad alimentaria, que han dejado a más de dos millones de personas en situación de vulnerabilidad, y a miles de ellas en unos niveles de hambre “catastróficos”, según el último Índice global sobre crisis alimentarias elaborado por varias agencias de la ONU y publicado la semana pasada. Los cerca de 300.000 jóvenes que se incorporan cada año a un mercado laboral sin oportunidades encuentran un escenario en el que una de las pocas salidas es emigrar; no en vano, el país pierde en torno a 45.000 personas al año, y alrededor del 6% de la población vive en el extranjero.

Sociedad dividida

Las hostilidades entre las distintas facciones tienen una consecuencia añadida: la división de la sociedad. Porque si se le pregunta a un tuareg acerca de la normalidad, contará una historia totalmente diferente. Ibrahim Ag Alhassane (da este nombre falso porque teme represalias) explica que desde el sábado no ha salido de casa porque tiene miedo de las represalias de algunos ciudadanos, furiosos con los tuareg por el papel de las milicias Azawad en los atentados. “Cada vez que hay un ataque terrorista o un acto violento se apunta a los tuareg, incluso aunque sean militares o funcionarios del Estado; somos los primeros en ser señalados como sospechosos o cómplices solo por nuestro origen”, lamenta. La población nos agrede, y los tuareg siempre somos el blanco.

Ag Alhassane, que está intentando comprarse un vuelo a Mauritania, asegura que ya se ha difundido un caso de desaparición en Bamako. “Hemos perdido a un joven que había salido a entregar algo y no ha regresado. Seguramente haya sido linchado o detenido, o esté muerto”. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando ataques, arrestos y ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas y sus aliados rusos a la población tuareg, así como linchamientos, saqueos y violencia a este colectivo por parte de civiles.

También hay quienes se han dado de bruces con la incontestable naturaleza de los imprevistos. Y por eso Modibo, un vendedor de souvenirs, se encontró con que su primogénito decidió venir al mundo en el peor momento. “Mi mujer se puso de parto la misma noche de los atentados; tuvimos que salir corriendo al hospital, a pesar de que los militares estaban ya empezando a bloquear calles”, asegura el comerciante. La criatura, a la que no le pondrán nombre hasta la semana que viene, está en perfecto estado de salud, y su madre también.

En este crisol de sensibilidades, normalidad es el último adjetivo que elegiría alguien que estuviera en Bamako por casualidad. Por ejemplo, un ciudadano extranjero. En concreto, la docena de programadores culturales españoles que se encontraba en Malí para participar como jurado en la 12.ª edición del concurso musical Vis a Vis que la institución de diplomacia pública Casa África, dependiente del Ministerio de Exteriores, organiza cada año. Su plan se presentaba impecable: tres días en la capital escuchando a los aspirantes sobre el escenario del Hola Bamako, la novena edición de otro festival de música organizado por la Embajada española y que prometía ser un gran acontecimiento. Para algunos de ellos, aunque nunca estuvieron en peligro real, el episodio les dio un buen susto, como reconoce Tania Tomás, una de las integrantes de esta delegación.

Ella se despertó la madrugada del sábado con un estruendo que no supo identificar y que resultó ser la explosión en la residencia del ministro de Defensa que acabó con su vida, la de su esposa y la de uno de sus hijos. “Me puse algo nerviosa porque nunca había vivido una situación así”, reconoce; un sentimiento que en mayor o menor grado se extendió al resto de españoles, ya que el miedo a que todo se descontrolase era absolutamente legítimo. Tanto la delegación como el grupo de música madrileño Niños Bravos, que también se encontraba allí para actuar en el Hola Bamako, estuvieron en contacto permanente con la Embajada, que les recomendó quedarse en el hotel hasta su regreso a casa, el domingo por la tarde, y estar tranquilos. Ese consejo, el de mantener la calma y no salir, fue extendido a los 1.800 ciudadanos españoles que residen en Malí. El festival, dadas las circunstancias, fue cancelado en su tercera y última noche.

Soldados malienses controlan el acceso de vehículos a Bamako, capital maliense, el domingo. Stringer (REUTERS)

El asesinato del ministro de Defensa ha unido en cierto modo a la población, a juicio de Camara. “Su asesinato ha impactado profundamente a la población, y ha generado indignación y frustración, especialmente por las circunstancias del ataque a su residencia”, explica el reportero. “A pesar de divisiones previas, la población se muestra ahora más unida y decidida a apoyar al ejército para recuperar las zonas bajo control de los grupos armados y terroristas responsables de los ataques”, afirma.

El entierro del ministro se celebrará “con los honores militares que le corresponden por su rango y en reconocimiento a su dedicación al servicio de la nación”, según ha anunciado el ejército maliense en un comunicado. Con menos honores ni reconocimientos, pero con el mismo valor de un soldado caído, los habitantes de Bamako intentan levantar cabeza enarbolando la bandera de la normalidad como forma de resistencia ante una violencia que no pueden sacudirse de encima, pero no quieren que defina sus vidas ni su futuro.