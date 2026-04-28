Pedro Pinho, cineasta: “He visto a portugueses trabajando para ONG en Guinea-Bisáu que muy rápidamente creen saberlo todo”

El director de cine portugués, Pedro Pinho, fotografiado en el Archivo de la Cineteca de Matadero en Madrid, el 23 de abril de 2026.

Su nueva película, La risa y la navaja, pone sobre la mesa las contradicciones, los estereotipos y el regusto paternalista que impregnan la presencia portuguesa en África, donde el colonialismo se perpetúa a través de nuevos modelos

En la primera escena de La risa y la navaja, un policía fronterizo apostado en una desértica carretera que da entrada a Guinea-Bisáu pide un libro al protagonista del largometraje para dejarle pasar. Ese momento surrealista anuncia que el último largometraje del director portugués Pedro Pinho va a cuestionar esa mirada sesgada e inundada de clichés que se reserva a África.

La película, que se estrenó en España el pasado viernes, fue germinando durante años en la cabeza de Pinho, gracias a viajes y a historias contadas por amigos y cooperantes que le mostraron que la superioridad moral, el desequilibrio de poder o el paternalismo siguen impregnando la presencia europea en ese continente. “Por ejemplo, tengo un amigo que trabajó en Mauritania y muchas historias de la relación con los portugueses vinieron de ahí”, afirma en una entrevista con EL PAÍS en Madrid.

La película cuenta el viaje de un ingeniero portugués que tiene que evaluar el impacto de la construcción de una carretera Guinea-Bisáu. Al tiempo que afectará negativamente a la forma de vida y subsistencia de comunidades locales, ese proyecto también hará que los habitantes estén más conectados con la ciudad y puedan por ejemplo llegar a un hospital en menos tiempo. El director, al igual que el protagonista, no toma partido, sino que expone las contradicciones al espectador, que se reconoce en las dudas y la inacción del protagonista. “Es un personaje muy complejo que encarna las angustias que pueden vivir muchas personas europeas”, afirma Pinho.

En la película, en la que los silencios son tan importantes como los diálogos, a menudo incisivos, Pinho se arriesga a adentrarse en temas como el turismo sexual o un racismo tan interiorizado que ya ni se percibe.

La risa y la navaja, que debe su título a la canción O riso e a faca, del brasileño Tom Zé, se estrenó en el pasado Festival de Cannes, donde Cleo Diára logró el premio a la mejor actriz en la sección Un certain regard. En España, consiguió el premio Punto de Encuentro en la 70ª edición de la Seminci de Valladolid el pasado octubre.

Pregunta. ¿De dónde nace la idea de hacer una película sobre el neocolonialismo?

Respuesta. Ha sido un proceso de años. Todo surgió cuando dirigí mi primer documental Bab Sebta, en el norte de África. Hice varios viajes entre 2007 y 2013 en los que conocí a gente muy interesante y ahí, sin que yo lo supiera, fue naciendo la película. Por ejemplo, tengo un amigo que trabajó en Mauritania en la construcción de una carretera y muchas historias de relación con los portugueses vinieron de ahí. También asistí yo mismo a una escena en la que una organización internacional que estaba construyendo unas letrinas usaba unos métodos basados en la humillación para que la gente cambiara sus costumbres sanitarias. Quise hacer una película que pusiera muchas de estas cosas en evidencia.

P. En el largometraje hay una crítica muy aguda a los modelos coloniales que persisten en la cooperación en el Sur Global.

R. He visto a personas portuguesas trabajando para ONG en Guinea-Bisáu que rápidamente te intentan demostrar que han entendido todo sobre la realidad local, que creen saberlo todo y tienen respuesta para todo: qué dar y qué no dar, cómo dar o cómo no dar. Paralelamente hay personas conscientes de la trampa política que supone estar en ese lugar, pero no quieren o no saben reaccionar y la relación colonial se va perpetuando a través de otros modelos.

P. A diferencia del español, el cine portugués ha abordado este tema desde 1974, cuando las colonias portuguesas dejaron oficialmente de serlo, en películas como Acto dos feitos da Guiné, de Fernando Matos Silva. ¿Es un tema del que se habla en su país?

R. Es un debate menor, en círculos como el cinematográfico, el académico, el activismo o el movimiento negro, que es de lo más interesante en Portugal en estos momentos. Es algo minoritario y además genera una fuerte reacción adversa. En Portugal, la lucha de la liberación acabó en 1974. Las personas que participaron en esa guerra colonial están vivas, y sus hijos, que han crecido con traumas, son los que hoy hacen cine o activismo. Todo el mundo tiene una historia familiar o cercana, pero a menudo están rodeadas de silencio. Hay una mezcla de culpa, vergüenza y también de nostalgia, porque hay personas que pasaron los mejores años de su vida en Angola o Guinea Bisau. Es muy complejo.

En Portugal, las personas que participaron en esa guerra colonial están vivas, y sus hijos, que han crecido con traumas, son los que hoy hacen cine o activismo.

P. ¿Todos somos Sergio, el protagonista de la película, que no quiere ver, no logra tomar decisiones y perpetúa ciertas estructuras sin ser un villano?

R. Yo creo que sí. Es un personaje muy complejo que encarna las angustias que pueden vivir muchas personas europeas. Es un protagonista lleno de silencios que sirven como vehículo para transmitir muchas de las experiencias que la película quiere contar. Sergio oscila entre la traición y la responsabilidad, la ignorancia y el entendimiento, el compromiso y el mirar hacia otro lado y produce ese sentimiento de identificación.

El director de cine portugués, Pedro Pinho, presentó su última película, "La risa y la navaja", una crítica mordaz del neocolonialismo, en Madrid en abril de 2026. Samuel Sánchez

P. Otro tema de su película es el racismo, tratado sin tapujos. ¿ha sido arriesgado sumergirse en este terreno?

R. No es nada facil porque suscita muchas discusiones, dudas e inseguridades. Afortunadamente, la película contó con personas con discurso muy sólido como los actores Cleo Diára y Jonathan Guilherme, que generosamente cedieron su perspectiva política y su sensibilidad a la discusión colectiva que generó la película. No fue sencillo, pero creo que nos permitió sentir que la película lograba mantener el pulso y encarar de forma crítica estas cuestiones.

P. Ustedes pasaron seis meses de rodaje, en los que ha admitido que su presencia en el país le suscitaba algunas de las preguntas que aparecen en la película.

R. El cine es una máquina de guerra. Esta es una película que parte de Europa y que es financiada mayoritariamente por Europa. Por mucho que quisiéramos tener cuidado, nuestra sola presencia en Guinea-Bisáu ya representaba ese desequilibrio de poder y eso nos hizo hacernos preguntas, caer en la cuenta de ciertas cosas y parte de ese debate está también en la película.

El cine es una máquina de guerra. Por mucho que quisiéramos tener cuidado, nuestra sola presencia en Guinea-Bisáu ya representaba ese desequilibrio de poder

P. Con La risa y la navaja ¿ha obtenido respuestas o se le han multiplicado las preguntas?

R. Ahora tengo muchas más preguntas.

P. ¿Es fácil lograr financiación para rodar una película sobre estos temas?

R. En Portugal, el organismo gubernamental que gestiona el cine no interviene en los contenidos y es posible, no sé por cuanto tiempo, hacer este tipo de cine. Somos un país pequeño pero con una producción cinematográfica que va más allá de nuestras fronteras y es gracias a este sistema. Y creo que otro factor fue el éxito de mi película precedente, A fábrica de Nada, que generó confianza en las instituciones, aunque probablemente pensaron que este proyecto era una locura.

P. ¿En qué países africanos se ha proyectado hasta ahora?

R. En Guinea Bisau y Cabo Verde. El público africano sabe de sobra que lo que muestra la película es así, pero siente una cierta satisfacción al ver una visión crítica de la presencia europea, cuando la norma es que este tipo de discurso sobre el poder neocolonial no existe. Es maravilloso asistir a las diferentes reacciones del público a un mismo largometraje dependiendo del lugar. En Portugal, por ejemplo, sentí frialdad. En los festivales de Francia y España, he palpado un gran entusiasmo.

P. El guión de la película está escrito por una decena de personas, pero los actores no tenían en sus manos los diálogos completos para dejar lugar para la improvisación. ¿Por qué?

R. Creo que la riqueza de la película es esa polifonía de visiones, miradas y perspectivas en la que los actores también son, de alguna manera, guionistas. En los créditos no salen todos, pero la lista de personas que enriquecieron el argumento es muy larga. Hubo personas, por ejemplo, a las que invitamos un par de días para que compartieran ideas y experiencias con nosotros.

El público africano siente una cierta satisfacción al ver una visión crítica de la presencia europea, cuando la norma es que este tipo de discurso sobre el poder neocolonial no existe

P. En A fábrica de Nada también se adentró en un cine social, centrado en la solidaridad obrera frente al sistema. No le gusta el cine complaciente.

R. Me parece crucial el tipo de contrato que la película establece con el espectador, es decir, si ofrece una mirada sincera y directa o todo lo contrario. Yo no puedo hacer un largometraje que esconda sus intenciones morales y políticas. Es una regla que tengo. Pero eso no es siempre así en el cine, marcado por la tradición hegemónica norteamericana. Ahora estoy trabajando en una película sobre el fin de una relación de pareja. No sé si es político o no. Supongo que sí, pero no creo que genere tanta emoción de si la gente está en contra o a favor.

P. ¿Va a durar más de tres horas como sus dos largometrajes precedentes?

R. (risas) Sinceramente, espero que no.