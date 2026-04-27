Aliko Dangote, el hombre más rico de África, que aspira a industrializar el continente con la ayuda de China

Aliko Dangote, presidente y director ejecutivo del Grupo Dangote, durante la reunión anual del Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank), celebrada el 18 de junio de 2023 en el Centro Internacional de Conferencias de Acra, en Acra, Ghana.

La guerra de Irán ha catapultado la proyección del multimillonario como gran proveedor de energías fósiles. El empresario nigeriano piensa que ha llegado la hora de que África no solo exporte, sino que también procese sus materias primas

Para expandir su descomunal refinería cercana a Lagos (Nigeria), Aliko Dangote, el hombre más rico de África, firmó el pasado febrero un acuerdo con la empresa china XCMG. Esta enviará maquinaria pesada por valor de unos 340 millones de euros. Pronto llegará a Nigeria un ejército de grúas y excavadoras con el fin de acelerar el sueño de Dangote: que su particular joya de la corona procese en 2028 más crudo que ninguna otra refinería en el mundo. Las instalaciones, que empezaron a construirse en 2017 y a operar en enero de 2024, tomaron forma merced a un consorcio empresarial con CNCEC, también china, a la cabeza.

De cumplirse las previsiones de la compañía, allí se transformarán 1,4 millones de barriles de petróleo al día. Suficiente para abastecer con gasolina a toda Nigeria —el país más poblado de África con 240 millones de habitantes— y exportar el resto a otros estados de la región. El hito lanzaría un mensaje de autosuficiencia. Sería un golpe de poderío en un continente acostumbrado a depender del exterior. Para el multimillonario nigeriano, es hora de enterrar al África que exporta materias primas para que otros les añadan valor. “Cuando importamos [lo que podríamos producir], estamos importando pobreza”, dijo en 2024 durante un encuentro de Afreximbank, que ha financiado parte de la inversión para poner en pie su refinería.

La guerra de Irán ha supuesto un acicate extra en la proyección de Dangote como gran proveedor de energías fósiles en el continente. Ante la escasez de suministro, con el precio de la gasolina por las nubes, él ha acudido al rescate con un discurso que une al empresario en busca de beneficios con el benefactor que galvaniza el progreso. Los ritmos expansivos del macrocomplejo se están acelerando aún más en respuesta a la inestabilidad en Oriente Medio.

En las últimas semanas se han doblado los cargamentos de crudo que recibe. Su capacidad roza los 700.000 barriles diarios. El pasado 7 de abril dijo que los africanos pueden estar tranquilos, que ahí está él para cubrir sus necesidades energéticas y que hará todo lo posible por moderar los precios.

Con su refinería como punta de lanza, Dangote quiere industrializar África. Lo repite sin cesar. Referente de un nuevo paradigma o magnate con delirios de grandeza, nadie duda del peso simbólico que encarna este hombre de 69 años con aspecto bonachón. Sus palabras y su acción decidida resuenan con fuerza entre las élites políticas y económicas del continente. “Ha creado un modelo de éxito. Desde los años noventa, en todas las cumbres de la Unión Africana se habla de aportar valor a nuestra riqueza natural, pero nadie hasta ahora había desarrollado una estrategia viable”, estima por videoconferencia Paul Nantulya, investigador del Centro Africano para Estudios Estratégicos.

En su mayúsculo empeño, Dangote parece haber encontrado socios predilectos entre los gigantes empresariales chinos. Se trata de una colaboración que viene de largo y se ha intensificado durante los últimos meses. En lo que va de año han cristalizado varios acuerdos con un denominador común: las ambiciones industrializadoras del nigeriano y compañías del país asiático de por medio.

Para impulsar la base sobre la que ha construido su imperio (la producción de cemento), el Grupo Dangote ha recurrido a Sinoma, clave en el desenfreno constructor chino de las últimas décadas. Ambas entidades ya hicieron negocios en 2020 con un contrato de 3.700 millones de euros. En este caso, serán solo unos 860 millones destinados a construir o ampliar 12 fábricas en siete países.

Más ejemplos. Buena parte del transporte se está confiando a la tecnología automovilística china. A principios de marzo se hizo pública la adquisición de 1.000 camiones a Foton Motor, con sede en Pekín. Estos se sumarán a los 4.000 camiones que el pasado año zarparon desde puertos en Asia oriental rumbo a Nigeria. En total, una flota de cinco millares de vehículos —sobre todo para distribuir gasolina— paradójicamente propulsados con gas natural.

En otro sector estratégico para Dangote, los fertilizantes, se ha optado de nuevo por la colaboración con una empresa china. Hace unas semanas se supo que la energía de una inmensa fábrica que la multinacional está edificando en Gode (Etiopía) llevará durante 25 años el sello de GCL, que dirige sus operaciones desde Suzhou, una sofisticada urbe a un par de horas de Shanghai. El trato asciende a 3.600 millones de euros. Aliko, como le llaman sus paisanos con una mezcla de admiración y paternalismo, también quiere industrializar la agricultura africana mediante insumos químicos por doquier.

Frente a las disrupciones provocadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz en la cadena de suministro de fertilizantes (derivados en su gran mayoría de energías fósiles), el magnate también lanzó recientemente un mensaje de tranquilidad a sus hermanos africanos. Aseguró que su conglomerado está incrementando a marchas forzadas la producción y exportación de urea, el fertilizante más usado en África y en todo el mundo.

Acero y electricidad

Volker Treichel, que trabajó durante cuatro años en la delegación del Banco Mundial en Nigeria, conoce personalmente a Dangote. Cuenta que es amable y llano, accesible en las distancias cortas. A pesar de contar con una fortuna de alrededor de 25.000 millones de euros, según Forbes, lo que trasciende de su estilo de vida proyecta la imagen de un hombre relativamente austero, en las antípodas del despilfarro y el lujo obsceno que tanto gustan entre las clases altas de su país.

Treichel opina que el nigeriano está equilibrando las dinámicas de poder entre actores africanos y extranjeros, sean estos chinos o de otro lugar. “Es tan fuerte que puede cambiar las reglas del juego creando relaciones simétricas”, sostiene. Su modus operandi contribuye a desterrar la imagen de un África indefensa ante la codicia extractivista de las potencias económicas globales. Ningún otro empresario o Estado del África subsahariana, coinciden los expertos consultados, había negociado antes con colaboradores foráneos a tan gran escala, obteniendo condiciones tan ventajosas y dando la impresión de tener la sartén por el mango.

Es tan fuerte que puede cambiar las reglas del juego creando relaciones simétricas Volker Treichel, Banco Mundial en Nigeria

Del lado chino, en opinión de Nantulya, Dangote no solo ofrece al país asiático jugosos negocios, sino un escaparate “para demostrar que está tomando la delantera [respecto a Estados Unidos o Europa] en la carrera por poner encima de la mesa las mejores propuestas para que los países africanos añadan valor a su riqueza”. Según Nantulya, el “nacionalismo de los recursos” ha dejado de ser mera retórica en África: “Entre 2024 y 2026, 14 países africanos han puesto limitaciones a la exportación de materias primas. El mensaje es claro: ya no vamos a permitir que salgan de África en bruto”.

Más allá de la dialéctica geoestratégica, asociarse con Dangote supone una excelente plataforma publicitaria. “Permite a sus socios chinos penetrar en nuevos mercados y tener una gran exposición al trabajar con el principal complejo industrial de África”, apunta Geraud Neema, del Proyecto China-Sur Global. Neema no cree que exista un ápice de cooperación sur-sur —mantra en el relato africano de la propaganda china— a la hora de que Dangote se decante por compañías del gigante asiático. Tampoco pesa en sus cálculos, continúa Neema, la ausencia de un pasado colonial chino. “Él es un hombre de negocios, no le interesan las cuestiones ideológicas. Simplemente, no resulta fácil pensar en socios occidentales que ofrezcan condiciones más interesantes que los chinos”.

Él es un hombre de negocios, no le interesan las cuestiones ideológicas. Simplemente no resulta fácil pensar en socios occidentales que ofrezcan condiciones más interesantes que los chinos

Buenos precios. Demostradas capacidad y solvencia. Esos son los ases de las empresas chinas al postularse ante Dangote y otros actores africanos. “Hace tiempo que China es el principal refinador de petróleo y minerales estratégicos como el cobalto [en la República Democrática del Congo se encuentran más de la mitad de las reservas mundiales]. Y le sobran técnicos y maquinaria, tiene excedentes de casi todo”, apunta Nantulya.

Además, subraya Hamisu Salihu, investigador especializado en la economía nigeriana, “a diferencia de los europeos o los estadounidenses, los chinos no imponen muchas condiciones en asuntos de transparencia o diligencia debida. Digamos que son más laxos en cuestiones de gobernanza”. Salihu también percibe una lógica conexión entre África y China, una especie de hermanamiento forjado en las perspectivas de desarrollo. La primera juzga el milagro económico de la segunda y siente que tiene mucho que aprender. “Nos identificamos más con el proceso de industrialización de China que con el de Occidente”, señala. Nantulya añade un dato que, con óptica africana, aúna esperanza y envidia sana: “En los años 60, el PIB per cápita de Kenia era mayor que el de China [en la actualidad es casi seis veces menor]. Verla despegar de esa manera tan increíble no es relato: es algo palpable”.

Con su refinería en fase expansiva, el cemento bien sólido y los fertilizantes viento en popa, Dangote contó en una reciente entrevista con The New York Times cuáles serán los nuevos tentáculos de su imperio: acero, puertos y electricidad. El afán industrializador del superrico africano no tiene límites. Quiere pasar a la historia como el hombre que cambió el rumbo del continente. Lo logre o no, peque o no de megalomanía y voracidad monopolística, pocos discuten que su ejemplo está haciendo tambalearse inercias del pasado. Mientras, las mastodónticas corporaciones chinas se frotan las manos.