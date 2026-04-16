La comunidad internacional promete a Sudán 1.500 millones de euros para frenar “la mayor catástrofe humanitaria”

La conferencia de Berlín logra compromisos financieros en plena caída de la ayuda al desarrollo, mientras la financiación apenas cubre el 16% de las necesidades y el conflicto sigue sin avances políticos

En un momento en el que la ayuda humanitaria se contrae por los recortes emprendidos por la administración de Donald Trump y por algunas de las mayores economías del Norte Global, el ministro de Exteriores germano, Johann Wadephul, anunció este miércoles, en el marco de la Conferencia de Sudán celebrada en Berlín, que los Estados y organizaciones internacionales participantes se han comprometido a aportar más de 1.500 millones de euros para ayudar al país africano.

El jefe de la diplomacia alemana calificó esta ayuda como una “buena señal en un mundo en el que los recursos humanitarios se reducen”. “Los donantes ayudan a aliviar un poco el sufrimiento de la población de Sudán. Ayudan a salvar vidas y demuestran que este conflicto no ha caído en el olvido”, apuntó.

La propia Alemania, como “uno de los mayores contribuyentes a la ayuda humanitaria para la población de Sudán, tomará la iniciativa” y destinará este año más de 230 millones de euros al país, incluidos los 20 millones del Ministerio de Desarrollo, para poder hacer frente a la “apocalíptica situación humanitaria”. “Y, por supuesto, lo acompañamos con la petición de que todos los demás actores también asuman su responsabilidad humanitaria. Hay motivos para esperar que esta petición sea escuchada a gran escala”, agregó.

En total, la comunidad internacional solo ha aportado hasta el momento el 16% de la financiación humanitaria necesaria para cubrir las necesidades más básicas de Sudán este año, en un momento en que la crisis en Irán sigue acaparando los canales diplomáticos y la atención mediática. El año pasado, el plan de ayuda humanitaria, que se cifró en 4.200 millones de dólares (3.560 millones de euros), solo se cubrió en un 39,5%.

Los participantes en la Conferencia Internacional sobre Sudán, celebrada este miércoles en Berlín, posan para la foto de grupo en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores. picture alliance (dpa/picture alliance via Getty Images)

“Hoy [por este miércoles] se cumplen exactamente tres años desde que comenzó esta terrible guerra en Sudán. Tres años de crímenes atroces, violaciones de los derechos humanos que superan lo imaginable”, declaró Wadephul en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Sudán, en la que recordó también las imágenes tomadas desde el aire de la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, después de sucumbir al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) tras más de 500 días bajo asedio, en donde se veían “charcos de sangre y montones de cadáveres”.

“En total, el número de personas asesinadas desde 2023 asciende probablemente a cientos de miles. Más de 13 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza a causa de la guerra. Con las últimas fuerzas que les quedaban, muchas de ellas lograron refugiarse en países vecinos”, indicó sobre una guerra que entra en su cuarto año sin que haya señales de que las hostilidades entre las RSF y el ejército sudanés vayan a remitir y donde las últimas evaluaciones indican que más de 19 millones de personas se enfrentan a una situación de hambre aguda como consecuencia de los combates.

En total, el número de personas asesinadas desde 2023 asciende probablemente a cientos de miles Johann Wadephul, ministro de Exteriores de Alemania

“Lejos de la percepción del gran público, en Sudán se está produciendo la mayor catástrofe humanitaria provocada por el hombre en el mundo”, denunció Wadephul, que se sumó así a las palabras del canciller alemán, Friedrich Merz, que el día anterior había calificado la guerra en Sudán como “la mayor crisis humanitaria de la actualidad”. También el secretario general de la ONU, António Guterres, se refirió al tercer aniversario del inicio de la guerra civil como un “hito trágico” y exigió “el fin de la pesadilla”.

En la conferencia, en la que participaron delegaciones de más de 60 Estados, así como representantes de más de 50 organizaciones no gubernamentales sudanesas e internacionales y representantes de numerosas organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones financieras internacionales, se hizo un llamamiento también a reforzar aún más los esfuerzos de paz y a que todos aquellos que tengan influencia la ejerzan “para poner fin a los asesinatos y a la muerte”.

Impulso político estancado

El encuentro internacional, el tercero de este tipo tras las conferencias celebradas en París y Londres, llega en un momento en el que el impulso político parece haberse estancado, ya que las conversaciones entre las denominadas naciones del Quad, encabezadas por EE UU junto con Egipto y Arabia Saudí, que respaldan al ejército, y los Emiratos Árabes Unidos, principal patrocinador de las RSF, no han logrado producir avances significativos. Las relaciones entre Riad y Abu Dabi, en particular, se han deteriorado y ha surgido una gran acritud tras los enfrentamientos en Yemen entre sus respectivas fuerzas aliadas en diciembre.

“El objetivo es detener la violencia lo antes posible, facilitar la ayuda humanitaria y lograr un alto el fuego. Las partes en conflicto, sobre todo las RSF, tienen la obligación de garantizar que las organizaciones humanitarias tengan acceso completo, seguro y sin obstáculos a la población”, reclamó Wadephul.

El objetivo es detener la violencia lo antes posible, facilitar la ayuda humanitaria y lograr un alto el fuego Johann Wadephul, ministro de Exteriores de Alemania

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió hace unas semanas un embargo internacional de armas para Sudán, como medida urgente para frenar los crímenes en el país. Una exigencia calificada por Wadephul como “acertada” al ser preguntado al respecto. Sin embargo, reconoció que “el problema, como ocurre en general en este conflicto, es cómo aplicarlo en la práctica”.

“Creo que la conferencia en sí misma ya supone una gran contribución al llamar la atención sobre este conflicto y al poner de manifiesto que esta guerra solo puede prolongarse porque hay partes que reciben ayuda militar adicional desde el exterior mediante el suministro de armas”, afirmó, al mismo tiempo que destacó la importancia de generar transparencia y “contribuir activamente a que se pueda alcanzar un resultado en las negociaciones y, sobre todo a que se logre un alto el fuego humanitario”.

La guerra comenzó el 15 de abril de 2023. Desde entonces, el ejército, al mando del general Abdel Fattah al Burhan, lucha contra la milicia paramilitar RSF, dirigida por el general Mohamed Hamdan Daglo. Ambos derrocaron conjuntamente en 2019 al antiguo gobernante Omar al Bashir. Tras un golpe de Estado que puso fin a la transición hacia un gobierno civil, se enfrentaron por los planes para una nueva transición y la integración de sus fuerzas armadas.

La RSF controla ahora la región de Darfur, en el oeste, mientras que el ejército mantiene el control del este del país. Los combates se concentran en la región intermedia de Kordofán, así como en un nuevo frente en la frontera con Etiopía. Los ataques con drones han sustituido a los combates terrestres como principal forma de lucha y, según la ONU, solo este año han causado al menos 700 víctimas civiles.