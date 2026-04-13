África, nuevo epicentro del catolicismo global, ante la primera visita de León XIV

El primer viaje del Papa al continente refleja el peso creciente de las iglesias africanas en el futuro del catolicismo y su papel en un mundo en transformación

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La elección de destinos rara vez es casual en el Vaticano. Cuando el papa León XIV emprenda su primer viaje a África, del 13 al 23 de abril, no solo estará trazando una ruta diplomática o pastoral por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Estará, sobre todo, confirmando un desplazamiento histórico. El centro de gravedad del catolicismo mundial se está moviendo hacia el sur, y África ocupa ya un lugar central en ese proceso.

Durante siglos, Europa fue el corazón indiscutible de la Iglesia católica. Roma no solo concentraba el poder institucional, sino también la vitalidad cultural, teológica y demográfica. América Latina asumió después un protagonismo creciente, hasta convertirse en la región con mayor número de católicos del planeta. Sin embargo, en las últimas décadas, ese mapa ha empezado a cambiar con rapidez. Europa se seculariza; en América Latina, las iglesias neopentecostales, a menudo agrupadas bajo la etiqueta de evangélicas, son cada día más potentes y África es el continente donde hoy la Iglesia católica crece con más fuerza.

El auge del catolicismo africano no puede entenderse sin su contexto demográfico. África es el continente más joven del mundo, con una edad media en torno a los 19 años y una mayoría de población menor de 25, según datos de Naciones Unidas. Su población no solo aumenta, sino que lo hace a un ritmo que marcará el equilibrio global durante todo el siglo XXI. Según el mismo organismo internacional , África concentrará más de la mitad del crecimiento demográfico mundial en las próximas décadas. En ese contexto, la Iglesia católica ha encontrado un terreno fértil.

El número de católicos africanos ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas

El número de católicos africanos ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas, según el Anuario Estadístico de la Iglesia , que sitúa al continente como el de mayor crecimiento del catolicismo en el mundo. Hoy viven en África más del 20% de los católicos del mundo. No se trata únicamente de cifras. Las iglesias locales muestran una vitalidad que contrasta con la crisis de participación en otras regiones. Las parroquias están llenas, las celebraciones son intensas y las vocaciones sacerdotales y religiosas mantienen una tendencia al alza .

El papa León XIV llega a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general semanal, el miércoles 8 de abril de 2026. Gregorio Borgia (AP)

En países como Angola, Camerún o Guinea Ecuatorial, la Iglesia no es solo una institución espiritual, es también un actor social clave. Como en tantos otros lugares de África, gestiona escuelas, hospitales, programas de ayuda y redes comunitarias que suplen, en muchos casos, las carencias del Estado. Esa dimensión práctica refuerza su arraigo y explica parte de su crecimiento.

En sus primeras intervenciones, León XIV ha dejado entrever algunas líneas de continuidad con su predecesor, el papa Francisco, y de acento propio que ayudan a interpretar este viaje. Sin grandes gestos programáticos, su discurso ha insistido en una Iglesia cercana, con capacidad de escucha y atenta a las realidades sociales más complejas. Ha subrayado la importancia de las comunidades locales y de las iglesias en crecimiento, en una línea que apunta a una institución menos centrada en sus equilibrios internos y más volcada en los territorios donde la fe se vive con mayor intensidad.

Ese enfoque encaja con su trayectoria previa, marcada por el trabajo pastoral y su vinculación con entornos sociales difíciles, especialmente en América Latina, donde era obispo de la diócesis peruana de Chiclayo antes de ser elegido Papa. Desde esa experiencia, León XIV parece situar en primer plano cuestiones como la desigualdad, la cohesión social o el papel de la Iglesia como red de apoyo en contextos frágiles. África, en ese sentido, no aparece solo como un destino cualquiera, sino como un espacio donde esas prioridades se hacen visibles y donde el catolicismo está definiendo buena parte de su futuro inmediato.

Cuatro países, cuatro realidades

El itinerario del viaje papal revela la intención clara de mostrar la diversidad del continente africano y, al mismo tiempo, subrayar su unidad dentro de la Iglesia.

En Argelia, la Iglesia católica es una minoría en un país de mayoría musulmana, con menos de 10.000 católicos entre sus aproximadamente 48 millones de habitantes. Allí, el énfasis estará previsiblemente en el diálogo interreligioso y la convivencia, con actos como la visita del pontífice a la Gran Mezquita de Argel. No se trata de una Iglesia expansiva, sino de una presencia discreta, centrada en el testimonio y el encuentro. Pero esta etapa tiene un segundo significado. No es casual que un papa agustino incluya Argelia en su primer viaje africano. Allí, en la antigua Hipona (actual Annaba), fue obispo y predicó San Agustín, uno de los grandes arquitectos del pensamiento cristiano. La visita puede entenderse así como un gesto de memoria y continuidad.

Muy distinta es la realidad de Camerún, donde los católicos representan aproximadamente una cuarta parte de su población (en torno al 25–28%). El país, sin embargo, vive tensiones internas, con conflictos en regiones anglófonas, el terrorismo en el norte y desafíos políticos persistentes. En este contexto, la Iglesia actúa como mediadora y espacio de cohesión social. El Papa celebrará un “encuentro por la paz” en Bamenda, la ciudad más grande de las regiones anglófonas del país, donde los enfrentamientos entre el Gobierno y los movimientos separatistas han causado miles de muertos desde 2017.

En Angola, los católicos representan entre el 40% y el 53% de la población y la Iglesia forma parte del tejido nacional en un país marcado por su historia reciente de guerra civil y reconstrucción. Aquí, el mensaje papal podría centrarse en la reconciliación, la justicia social y el desarrollo.

Por último, Guinea Ecuatorial representa un caso singular. Es un país africano con fuerte herencia lingüística y cultural española, donde el catolicismo tiene una presencia predominante (el 85% de la población). La visita sitúa el foco en un territorio donde la Iglesia mantiene una relación de cercanía con el poder político, con escasa confrontación pública.

La elección de estos destinos confirma una línea que ya estaba presente en el pontificado de Francisco : la mirada hacia las “periferias”. Sin embargo, hay un cambio sutil pero significativo porque África ya no es periferia, es protagonista. Así, con este viaje, León XIV parece asumir que el futuro de la Iglesia se jugará en gran medida fuera de Europa.

Las iglesias africanas aportan nuevas sensibilidades, formas de vivir la fe y prioridades pastorales que pueden influir en el conjunto del catolicismo

Entre la pastoral y la política

Como ocurre en casi todos los viajes papales, la dimensión espiritual convive con una lectura política inevitable. Y en este caso, no exenta de controversia. Los cuatro países incluidos en la gira han sido objeto de críticas por su situación política y de respeto a los derechos humanos. Guinea Ecuatorial está gobernada desde 1979 por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, uno de los líderes más longevos del mundo. En Camerún, Paul Biya lleva en el poder desde 1982. A pesar de que ambos se confiesan católicos, organizaciones internacionales han denunciado reiteradamente vulneraciones de derechos humanos en los dos países.

En Angola, aunque el actual presidente es João Lourenço, el sistema político está marcado por la larga etapa de José Eduardo dos Santos. Algunos analistas consideran que, pese al relevo en la presidencia, persisten dinámicas continuistas vinculadas al dominio histórico del mismo partido en el poder y el peso de sus élites económicas. Finalmente, en Argelia, organizaciones internacionales también han denunciado restricciones a la libertad de expresión y la persecución de activistas y periodistas bajo la presidencia de Abdelmajid Tebún.

El Vaticano suele defender una estrategia de presencia incluso en contextos políticamente complejos, una línea que León XIV parece mantener y que encaja con la lógica de este viaje donde se da a entender que se prioriza la presencia frente a la distancia y la interlocución frente al aislamiento

Estas realidades plantean un dilema clásico para el Vaticano: ¿hasta qué punto una visita papal puede interpretarse como legitimación de gobiernos cuestionados? ¿Debe el Papa adoptar un tono crítico o priorizar el diálogo?

El Vaticano suele defender una estrategia de presencia incluso en contextos políticamente complejos, una línea que León XIV parece mantener y que encaja con la lógica de este viaje donde se da a entender que se prioriza la presencia frente a la distancia y la interlocución frente al aislamiento.

Más allá de las tensiones políticas, el viaje invita a una reflexión más amplia: África como laboratorio del catolicismo del futuro inmediato. En el continente convergen muchos de los grandes desafíos globales —crecimiento demográfico, urbanización acelerada, desigualdad, migraciones o crisis climática—, y la Iglesia está presente en muchos de esos frentes, a menudo en primera línea.

Al mismo tiempo, las comunidades católicas africanas muestran una notable vitalidad y capacidad de adaptación, integrando tradiciones locales y desarrollando formas propias de participación. En este contexto, el viaje de León XIV puede leerse también como una oportunidad de escucha hacia unas iglesias que están adquiriendo un peso creciente en el conjunto del catolicismo.

Aunque el viaje se desarrolla en África, su alcance es global, como cualquier acto papal. En un mundo en transformación, donde las identidades religiosas siguen desempeñando un papel relevante, el movimiento del catolicismo hacia el Sur Global tiene implicaciones más allá de la Iglesia. Significa, entre otras cosas, que las dinámicas culturales, sociales y políticas de África influirán cada vez más en una institución que cuenta con más de mil millones de fieles en todo el mundo.

La gira africana de León XIV no resolverá esas tensiones, pero las hace visibles. Y, sobre todo, las legitima al reconocer que el futuro no se decide únicamente en los centros tradicionales, sino también, y cada vez más, en los márgenes que dejan de serlo.

Cuando León XIV recorra Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, no estará simplemente cumpliendo una agenda. Estará señalando un mapa. Un mapa en el que el Sur gana peso, en el que las fronteras tradicionales se diluyen y en el que el futuro de la Iglesia se escribe en múltiples lenguas, culturas y contextos.