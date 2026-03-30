Ocho libros de literatura africana para abrir espacios a la libertad y a la justicia

Una selección de las portadas de las recomendaciones literarias recogidas en este artículo. De izquierda a derecha: 'Ese Marruecos que fue el mío', 'Gritos y furia de una mujer' y 'Corazón de almendra'.

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Entre la memoria y la herida, entre la tradición y el deseo de emancipación, muchas de las voces más estimulantes de las literaturas africanas contemporáneas están narrando el mundo desde los márgenes para interpelar su centro. Las obras reunidas aquí comparten una misma pulsión: cuestionar los relatos heredados y abrir nuevos espacios para la identidad, la libertad y la justicia. Desde la lucha contra el patriarcado hasta la reconstrucción de la historia familiar o política, estos libros confirman que la literatura sigue siendo un territorio privilegiado para comprender nuestro tiempo y dar a conocer mejor África.

Ficción

Gritos y furia de una mujer, de Angèle Rawiri (Libros de las Malas Compañías, 2025. Traducción del francés de Arancha Mareca). En esta novela, el cuerpo de la protagonista, Émilienne, simboliza la tensión entre tradición y modernidad. En el mundo tradicional, el cuerpo de las mujeres debe ser fértil, servir al matrimonio y satisfacer las expectativas familiares; la infertilidad se convierte así en un estigma social. Frente a ello, Émilienne se reconoce como un sujeto autónomo, cuestiona la obligación de ser madre y reivindica su deseo y su libertad corporal. La escritora gabonesa muestra cómo la sociedad patriarcal impone normas heredadas sobre el cuerpo femenino, mientras la protagonista intenta redefinirlo desde parámetros más contemporáneos.

La primera mujer, de Jennifer Nansubuga Makumb i (Deleste, 2025. Traducción del inglés de Marta Sofía López Rodríguez). La novela es una denuncia de las estructuras patriarcales que silencian a las mujeres mediante el control de su educación, la vigilancia de su cuerpo y su sexualidad, la imposición de la maternidad, la negación del derecho al placer y la normalización de la violencia masculina. A través de la voz de Kirabo —cuya historia recorre el despertar de la conciencia femenina desde la infancia hasta la adultez—, Makumbi reivindica un feminismo cultural, intergeneracional y comunitario: un modelo opuesto al importado de Occidente, pero sin pretender etiquetarlo como “africano”, ya que se arraiga en la experiencia de las mujeres buganda de Uganda y en la recuperación de sus voces silenciadas.

Me llevaré el fuego, de Leïla Slimani (Cabaret Voltaire, 2025. Traducción del francés de Malika Embarek López). Último volumen de la trilogía que Slimani ha dedicado a Marruecos, la novela sigue a Mia e Inès, representantes de la tercera generación de la familia Balhaj, que tratan de construirse una identidad propia en medio de tensiones culturales, sociales y políticas. Como las mujeres que las precedieron, luchan por encontrar su lugar, enfrentándose a prejuicios, racismo, tradición y exigencias sociales, al tiempo que persiguen su deseo de libertad, incluso en el exilio.

La siembra estéril y otros relatos, de Donato Ndongo (Ediciones Sequitur, 2025). El libro reúne cuatro historias que forman un conjunto narrativo coherente. A través de sus personajes, Ndongo reflexiona sobre la realidad de los ecuatoguineanos que viven en el exilio: sus trayectorias, su identidad y el choque cultural con España. Los relatos contienen también una crítica a los prejuicios y estereotipos que la sociedad española proyecta sobre África. El candidato al Premio Cervantes deleita, una vez más, con un castellano cuidado que ayuda a comprender realidades desconocidas para muchos españoles, aunque convivan con ellas a diario.

Corazón de almendra, de Yasmina Khadra (Alianza Editorial, 2025. Traducción del francés de Wenceslao-Carlos Lozano). Yasmina Khadra —seudónimo del escritor argelino Mohammed Moulessehoul— es un autor irregular, capaz de alternar obras brillantes como La última noche del Rais, El atentado o Lo que el día debe a la noche con títulos menos logrados. Corazón de almendra no figura entre los primeros, pese a marcar un giro más intimista y humano. Alejado de la violencia política habitual en su narrativa, Khadra explora aquí la resiliencia individual a través de Néstor, un joven rechazado por su madre debido a su excepcional baja estatura y criado por su abuela. Sostenido por un optimismo obstinado, intenta encontrar alegría en la vida cotidiana del barrio parisino de Barbès, donde conviven gentes llegadas de todo el mundo.

Varias de las portadas de las recomendaciones literarias. De izquierda a derecha: 'Atrapar un dictador: La búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad', 'La primera mujer' y La siembra estéril y otros relatos.

Memorias

Ese Marruecos que fue el mío, de Jocelyne Laâbi (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2025. Traducción del francés de Antonio Álvarez de la Rosa). Durante los llamados “años de plomo” de Hasán II, en la década de 1970, intelectuales y militantes de izquierda fueron detenidos y encarcelados durante largos periodos en Marruecos. Algunos relataron después sus experiencias: Ahmed Marzouki (Tazmamart, cellule 10), Ali Bourequat (In the Moroccan King’s Secret Gardens), Abraham Serfaty (Dans les prisons du roi), Dris Bouissef-Rekab Luque (Paquita en tierra de moros) y el poeta Abdellatif Laâbi (El camino de las ordalías).

Sin embargo, faltaba una voz que contara, directamente y en primera persona, cómo sus familias —mujeres, hijos, madres, hermanos— vivieron aquel tiempo. Jocelyne Laâbi lo hace en esta obra. En la primera parte evoca su infancia en Mequínez y el descubrimiento del pasado fascista de su padre; más adelante narra el arresto de su marido, Abdellatif Laâbi, y la vida que se ve obligada a reconstruir junto a sus tres hijos: la búsqueda del detenido, las visitas a las cárceles, las humillaciones sufridas, la lucha colectiva y la resiliencia de las mujeres. El resultado es un testimonio que arroja luz sobre aquellos años duros y sobre el camino recorrido para no perder el afecto ni el vínculo con los suyos.

Ensayo

Atrapar a un dictador. La búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad, de Reed Brody (Debate, 2025. Traducción del inglés de Gala Sicart Olavide). Hissène Habré gobernó Chad mediante el terror, la tortura y los asesinatos masivos, con el respaldo de potencias occidentales. Tras su caída, las víctimas emprendieron una lucha prolongada contra la indiferencia y el olvido. Este libro narra desde dentro la campaña internacional que logró sentarlo ante la justicia por crímenes contra la humanidad.

Brody y su equipo recorrieron varios continentes para reunir pruebas y persuadir a gobiernos reticentes, y ofrecen aquí detalles del complejo proceso que terminó con el exmandatario en prisión. Un juicio histórico: el primer exjefe de Estado condenado en otro país por violaciones de derechos humanos. La obra sostiene que la justicia puede imponerse incluso frente a la impunidad de los poderosos y plantea lecciones vigentes sobre la persecución de los crímenes internacionales.