Belinda y Los Ángeles Azules estrenan ‘Por Ella’, una cumbia para el álbum del Mundial

Belinda y Los Ángeles Azules han estrenado este viernes Por Ella, una canción que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de Futbol 2026. Los artistas originarios de la alcaldía Iztapalapa adaptaron su tradicional frase para representar a todo el país, incorporando en la cumbia “De México, para el mundo”, como un reconocimiento a la sede donde se jugarán 13 partidos.

Junto con el tema se ha lanzado un video musical que rinde homenaje a distintos elementos de la cultura mexicana, con escenas que van del Monumento a la Revolución rodeado de jacarandas a la presencia de un luchador, una escaramuza, una quinceañera y el clásico microbús verde decorado con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Por su parte, Belinda eligió hacer un tributo a la cultura de los pachucos con sus atuendos, portando el clásico sombrero y una adaptación del traje ancho característico de los mexicoamericanos de la frontera con Estados Unidos, quienes lo adoptaron como un sello de identidad; en México, este estilo fue popularizado por el comediante Germán Valdés, mejor conocido como Tin-Tan.

El tema marca la segunda colaboración entre los artistas después de Amor a Primera Vista, que desde su lanzamiento en 2019 suma más de 450 millones de reproducciones. La cumbia también ha sido reconocida por la Sociedad de Autores y Compositores de México, la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores, Broadcast Music Inc. (BMI), así como los Premios lo Nuestro. “Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y nos alegra que sea en un proyecto musical de tanto peso y relevancia en el ámbito deportivo internacional. Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero lo bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo”, dijeron Los Ángeles Azules en un comunicado.

La intérprete también forma parte de la fiebre del mundial con una canción con Manuel Mijares y Emmanuel para la marca de botana, Sabritas, que se publicó en redes sociales.

Por Ella es el segundo lanzamiento del álbum oficial de la FIFA para la Copa Mundial de Futbol, tras el estreno en marzo de Lighter, el primer sencillo a cargo de Carín León y el rapero estadounidense Jelly Roll. Esta primera entrega, producida por el canadiense Cirkut, combina versos en español e inglés como parte del objetivo de la FIFA de tender puentes entre idiomas y culturas rumbo al torneo, con un sonido que se inclina con aires de country. Por ahora no se han revelado el resto de los artistas que formarán parte del álbum oficial del Mundial, aunque la FIFA ha adelantado que el proyecto buscará reflejar la diversidad musical de las 48 selecciones participantes. En ediciones anteriores, el repertorio ha contado con nombres como Ricky Martin, Shakira, Pitbull, Jennifer Lopez, Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi, Trinidad Cardona, Davido y Aisha.