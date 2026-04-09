Andrea Bocelli en el Zócalo: artistas invitados, horario y lo que hay que saber del concierto gratuito

Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México el sábado 18 de abril. El tenor italiano se suma a los artistas internacionales que han llevado su música a la principal plaza pública de la capital mexicana, como una iniciativa para acercar este tipo de espectáculos a un público más amplio. “Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, mencionó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Esta semana también se anunció que los artistas invitados a cantar junto con Bocelli son Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, lo que demuestra una vez más la versatilidad del cantante para fusionar la ópera con distintos géneros. Aunque en su propia trayectoria se ha mostrado afín al pop, con duetos con estrellas como Karol G, Ed Sheeran y Céline Dion, la colaboración con el grupo mexicano de cumbia ha provocado expectativa por una combinación poco habitual.

Actualmente, el tenor se encuentra de gira por el mundo para celebrar el 30 aniversario de Romanza, el álbum que lo catapultó a nivel internacional. Entre sus paradas por México también destaca su presentación en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Estos conciertos marcan su regreso a México después de tres años. La última vez que se presentó en el país fue en febrero de 2023, con una gira que incluyó conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Apenas el mes pasado, Shakira rompió el récord de asistencia al reunir a 400.000 personas en su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. El espectáculo marcó el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran por México y consolidó su cercanía con el público mexicano, que la ha arropado desde sus inicios en la industria musical. “La historia de amor y amistad que yo tengo con México no se compara a nada”, dijo la colombiana durante su presentación. Hasta ese momento, Los Fabulosos Cadillacs mantenían la mayor asistencia, con más de 300.000 personas en su concierto de 2023 en la emblemática plaza.

Fecha y horario del concierto

El concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo se realizará el sábado 18 de abril a las 19.00 horas.

Accesos y vialidades cerradas

Como en otros conciertos masivos, el acceso a la Plaza de la Constitución será únicamente peatonal, con ingresos por las calles Pino Suárez y 20 de Noviembre. En los días previos al evento, las autoridades informarán sobre los cierres viales y las alternativas de transporte público.

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