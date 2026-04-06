Camila y Alex Fernández, la nueva generación que quiere enaltecer el legado musical de su familia

Una nueva generación de la dinastía Fernández ha comenzado a ganar terreno en la música mexicana. Los hermanos Alex y Camila Fernández son los herederos de un legado que comenzó con Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, quien pasó de cantar en restaurantes y palenques a convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la música ranchera. Su hijo, Alejandro Fernández, continuó por ese camino al consolidar una trayectoria propia, con la que ha encabezado giras internacionales. Actualmente, Alex y Camila —dos de los cinco hijos del Potrillo— viven una etapa de mayor exposición, con proyectos que les han abierto espacio para destacar por su cuenta.

Desde muy pequeños, los hermanos Fernández crecieron rodeados por la música, aunque en un inicio solo Camila era la que tenía claro que quería seguir los pasos de su padre y su abuelo. La joven se preparó en la Escuela de Música Semper Altius en Guadalajara, donde estudió canto, violín, guitarra, flauta, percusiones, danza, ballet, teatro y solfeo. También complementó su formación con talleres en La Jolla Piano Institute de California y el Berklee College of Music de Boston. Por otra parte, Alex estudió Administración de Empresas, ya que originalmente su plan era incursionar en los negocios.

Camila debutó como cantante en septiembre de 2014, durante uno de los conciertos por las fiestas patrias encabezados por el Potrillo en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas. El siguiente año firmó un contrato con Universal Music, sin embargo, pasó un tiempo antes del lanzamiento de su primer material discográfico. Mío, publicado en 2018, destacó por su apuesta por explorar géneros distintos a la música ranchera, la que ha caracterizado a su familia.

Luego de experimentar con la música pop, la intérprete decidió que era momento de reconectar con sus raíces, así que en 2023 estrenó su álbum homónimo en el que presentó temas con mariachi. Entre ellos destaca Aquí lo siento, un homenaje a Chente Fernández tras su fallecimiento. “Siento una gran responsabilidad con México y con su música. Y me encanta tener esa responsabilidad, porque es como llevar mi bandera. Estoy defendiendo la música de mi país y de mi familia, que ha dejado el nombre de México muy en alto. Me encantaría seguir ese camino y contribuir a que la música mexicana siga brillando”, dijo a Rolling Stone.

En tanto, la llegada de Alex Fernández a la música requirió convencimiento por parte de su abuelo. Según ha contado, un día le pidió prestado su estudio para grabar una canción que le quería regalar a su madre y a su abuela, y al escucharlo, el Charro de Huentitán quedó sorprendido por su voz. Después de eso, Vicente Fernández se ofreció a producir su primer álbum, Sigue la Dinastía, que se estrenó en 2019. Esta producción le valió nominaciones al Premio Latin Grammy, en las categorías de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y Mejor Canción regional.

Recientemente, los Fernández han coincidido en la nueva temporada de Juego de voces, el reality show de Televisa que enfrenta a familias de la industria musical en una serie de retos para demostrar sus habilidades. “Ambos tienen un gran talento, ambos son capaces de dejar el alma en el escenario. Cada uno es digno representante de una dinastía de cantantes que empezó con mi padre, el señor Vicente Fernández. Quiero decirles que los amo y estoy muy orgulloso de ustedes”, fue el mensaje de Alejandro Fernández para sus hijos durante el estreno del programa. Los hermanos han sido bien recibidos por el público y el dueto de Camila Fernández con Amanda Miguel ya se ha convertido en un momento viral que ha llevado su música a personas que no conocían su trabajo más allá de su famoso apellido.

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