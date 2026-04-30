Citi concreta la venta del 22,6% de Banamex a inversionistas y fondos internacionales

Citigroup da un paso más en su proceso de desinversión en México. El conglomerado estadounidense, dirigido por Jane Fraser, ha informado este miércoles de que cerró la venta del 22,6% de su participación accionaria en Banamex. Estos títulos corresponden al 24% de títulos que ofreció en febrero pasado a un puñado de inversionistas, entre los que destacan Blackstone, General Atlantic, Afore Sura y otros. “Los inversionistas en estas operaciones han recibido las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano y se han cumplido todas las condiciones de cierre. Se espera que la venta de la participación del 1,4% restante se complete en los próximos meses”, refirió este miércoles el banco, por escrito. En febrero pasado se dio a conocer que la venta del 24% de Banamex fue acordada por 43.000 millones de pesos, unos 2.500 millones de dólares.

Una vez que ocurra el cierre del 24% comprometido, más el 25% que está en manos del empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, Citi habrá vendido el 49% del total de acciones de Banamex. El gigante financiero estadounidense indicó que no anticipa ventas adicionales en 2026 para permitir al actual grupo de inversionistas un impulso en la creación de valor. “Estamos muy orgullosos del compromiso de estos socios con México y sus perspectivas, además de su confianza en nuestra gestión de Banamex”, refirió Chico Pardo, el accionista mayoritario y presidente del Consejo de Banamex.

Hasta el momento se prevé que el resto de la participación accionaria se ponga a la venta a través de una oferta pública en el mercado de valores. “La desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica para Citi. Cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex así como cualquier venta adicional, seguirá estando guiada por varios factores, incluyendo consideraciones financieras, condiciones del mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias”, detalló el banco.

Como parte de los movimientos tácticos en Banamex, la semana pasada se anunció la salida de Manuel Romo de la dirección general del banco y en sustitución tomará la estafeta, a partir de mayo, Edgardo Del Rincón, quien se desempeñaba como director de Banbajío.

Entre los compradores de esta bolsa accionaria están inversionistas institucionales y family offices, como General Atlantic, Banco BTG Pactual y fondos manejados por Blackstone y Liberty Strategic Capital, entre otros. Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, destacó que es un grupo de inversionistas de renombre: “Su compromiso demuestra confianza en la visión estratégica de Banamex y su prometedora trayectoria de crecimiento, así como en la fortaleza del sector financiero mexicano”.

El banco mexicano es el cuarto grupo financiero más importante en el país con más de un billón de pesos en activos y alrededor de 13 millones de clientes. El proceso de desinversión de Citi en México fue anunciado desde 2022. En ese momento, cuando se puso a la venta el banco minorista, varios fueron los empresarios, financieros y millonarios que alzaron la mano para hacerse de la institución financiera con más de 100 años de historia. Sin embargo, tras meses de conversaciones a puerta cerrada y negociaciones fallidas, fue Chico Pardo quien logró hacerse de una cuarta parte de las acciones, seguido, ahora, por este nuevo grupo de accionistas que tendrán el 24% de los títulos.