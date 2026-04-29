La utilidad neta de Alsea cae un 61% en el primer trimestre por el tipo de cambio y una mayor presión en los costos

La cadena mexicana de restaurantes y cafeterías Alsea ha sufrido un golpe en sus ganancias debido a presiones en sus costos y choques por el tipo de cambio. El corporativo reportó este martes una caída de 61% en su utilidad neta durante el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo del año pasado, al pasar de 229 millones de pesos a 89 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero en la Bolsa Mexicana de Valores. Los analistas explican que a pesar de que el corporativo tuvo un desempeño positivo en ventas, el prepago de su deuda impactó sus ganancias netas, ubicando a la firma debajo del consenso del mercado.

La multinacional, que gestiona ‌cadenas ‌de restaurantes como Domino’s Pizza y Starbucks en Europa y Latinoamérica, registró en el primer trimestre del año ventas por más de 20.100 millones de pesos, lo que supuso un alza de 1,3%, respecto al mismo periodo de 2025. De enero a marzo de este año, Alsea desembolsó 876 millones de pesos en inversiones de capital. De ese monto, unos 708 millones de pesos se destinaron a la apertura de 20 unidades corporativas, remodelaciones, renovaciones y reposición de equipos.

Christian Gurría, director general de Alsea, reconoció en su reporte financiero que enfrentan un “entorno de consumo retador”, pese a ello, aseguró que tienen una ejecución consistente, con un modelo operativo resiliente y un desempeño en línea con sus expectativas. “El trimestre inició con buen dinamismo, moderándose hacia marzo. Todas las regiones registraron crecimiento en moneda local, aunque las cifras reportadas se vieron impactadas por efectos cambiarios”, indicó.

En México, el operador de establecimientos de restaurantes y comida registró un incremento de 4,9% en ventas. Los ingresos de Alsea México representaron un 56% de las ventas consolidadas en el primer trimestre de 2026. Por otra parte, en Europa, sus ventas crecieron un 1,5%, en moneda local, impulsadas principalmente por el óptimo desempeño en España.

Sin embargo, el panorama de Alsea en América Latina no es tan halagador. La empresa reconoció que las ventas de Alsea Sudamérica cayeron un 10,7% para ubicarse en 2.865 millones de pesos. “Esto se vio principalmente afectado por una pérdida cambiaria, que contrarrestó la continua tendencia positiva en Colombia acompañada de la recuperación en Chile”, refirió la firma.

De acuerdo con los analistas, pese al crecimiento en ventas, Alsea enfrentó presiones por el tipo de cambio, costos y el prepago de un bono en dólares impactaron la utilidad neta. “La caída en utilidad neta es técnica y no recurrente, producto de la reestructura de la deuda en dólares ejecutada a inicio de año. El entorno de consumo retador y la presión cambiaria en Sudamérica son los factores de seguimiento para los próximos trimestres”, concluye en su análisis Grupo Financiero Kapital.