El Gobierno amenaza con castigar a las gasolineras con altos precios de los combustibles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes su llamado a los gasolineros a mantener anclados los precios de los combustibles de cara los consumidores, a pesar de la escalada general de los energéticos, con el fin de mantener a raya los precios en los mercados. La mandataria adelantó que se reunirá esta semana de nuevo con los distribuidores, a quien solicitó hacer valer los acuerdos logrados en semanas anteriores.

Aceptando que los costes de las frutas y verduras –muy sensibles a los factores climáticos y a los precios de los carburantes– están impulsando al alza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la mandataria recordó que el precio del diésel debe mantenerse en 28 pesos por litro, mientras que la gasolina magna no debe superar los 24 pesos por litro, de acuerdo con las negociaciones entre su Administración y los gasolineros. El sector está recibiendo apoyos fiscales, mediante el descuento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps), equivalentes a 5.000 millones de pesos que deja de percibir el erario cada semana.

“Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y diésel, la gasolina estaría sobre 30 pesos y el diésel sobre 32 pesos el litro”, enumeró la presidenta que ha hecho del diésel una contante de su discurso, en una muestra del peso del combustible en la economía. La inflación anual se ubicó en marzo en 4,59%, mostrando avances significativos frente al 3,80% del año anterior.

“Nadie se debe aprovechar de la situación actual de los precios de los combustibles. Nadie. Todos tenemos que apoyar a las familias mexicanas y su economía”, advirtió Sheinbaum en su programa diario. Además, de la reunión con la cadena de valor de los combustibles, la Administración se sentará con productores agrícolas dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), un programa voluntario entre el Gobierno y el sector privado para mantener estable el precio de 24 productos de la canasta básica. “Sobre todo, productos de fruta, verdura y legumbres que en algunos lugares están muy caros, y que no debe ser así, no hay razón para que esto sea así”, añadió.

La escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo fundamental para los suministros de crudo y derivados, hacía subir de nuevo el precio de los crudos este lunes, con el WTI trepando hacia los 102 dólares por barril. Aunque México ha logrado contrarrestar parte del shock energético con su producción propia de gasolinas y mayores ingresos por factura de exportación petrolera, el encarecimiento de las materias primas y la inquietud del mercado están permeando al resto de la economía.

Los productores agrícolas tomaron las calles recientemente en un breve paro nacional para reclamar que los insumos más caros y la rampante inseguridad en las carreteras atenta contra sus costos de producción y su seguridad.