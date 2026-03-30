Armando Herrera, director de Nu en México: “Hay 20 millones de adultos en el país que no son parte del sistema y hacia allá tenemos que ir”

Cuando la tecnológica brasileña Nu anunció su llegada a México, en 2019, contaba con poco más de 8,5 millones de clientes en el mundo, ahora rebasan más de 127 millones de personas en Brasil, México y Colombia. Solo en territorio mexicano contabilizan ya 14 millones, con un ritmo de crecimiento de un millón de clientes por trimestre. “Hoy alcanzamos el 98% de los municipios del país, tan solo en el sureste de México, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tenemos entre dos y tres millones de clientes. Anteriormente, las personas tenían que trasladarse, acercarse a un lugar, hoy pueden tener su banco, su institución financiera y el control de sus finanzas desde su bolsillo en su aplicación. Por eso no hablamos de un punto de inflexión, sino de un crecimiento que se va dando de forma natural, orgánica, pero exponencial”, asegura Armando Herrera, director general de Nu en México.

Pioneros en un ecosistema que poco a poco se ha ido poblando de nuevos jugadores, como Plata, Ualá, Revolut, entre otros, Herrera señala que su desafío sigue siendo el estar a la vanguardia. “A nosotros nos da mucho gusto también ver que otros van siguiendo este camino, porque eso habla de que otros también están viendo que hay esta forma más democrática, más transparente, más accesible de hacer banca. Vemos cada vez más la adopción de tecnología en muchos espacios”, dice Herrera. A nivel global, la financiera recibió a principios de este año la aprobación para establecerse como banco en Estados Unidos.

En México, Nu opera aún como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), una figura creada como parte de la reforma al sector financiero en 2017. Esto a pesar de que desde abril del año pasado recibieron el aval de las autoridades mexicanas para convertirse en banco. La plataforma de servicios financieros digitales está en la fase final de preparación para la auditoría del regulador de México. “Es un proceso muy minucioso, son también los tiempos de la autoridad. Tenemos un diálogo continuo con ellos y nosotros estamos aprovechando este espacio para ir preparándonos para lo que sigue y lo que sigue, por un lado, pues es un crecimiento más acelerado”, detalla Herrera.

El capitán de Nu en México reconoce como un timbre de orgullo una cartera de clientes en siete años de 14 millones de personas, pero advierte que México aún tiene mucho espacio para crecer. “Todavía hay 20 millones de adultos en México que no son parte del sistema formal y todavía hay 20 millones que son invisibles y hacia allá tenemos que ir de forma acelerada. México representa la oportunidad más grande que tiene Nu de seguir expandiendo”, dice. El migrar a ser parte de los más de cincuenta bancos que operan en México les permitirá elevar sus límites de depósitos, ofrecer una mayor protección a los clientes y ampliar sus productos.

Como parte de esta estrategia de crecimiento exponencial, Nu México se ha comprometido a desembolsar en el país durante los próximos cuatro años unos 4.200 millones de dólares a 2030. Sin entrar al detalle de la distribución de este desembolso, el directivo mencionó como pilares la capacitación del personal y la adopción de tecnología para reforzar la ciberseguridad y esquivar riesgos como el blanqueo de capitales. “Parte de esas inversiones van en ese sentido, en buscar dónde están esos espacios de tecnología, dónde están esos mecanismos con los que podemos siempre ir muchísimo más allá del mínimo regulatorio. Porque sabemos que detrás de eso está la confianza, la confianza de la gente y nuestra responsabilidad como institución en este sistema”, indica.

Cuestionado sobre los desafíos que supone abrir el financiamiento a un sector al que generalmente la banca tradicional da la espalda, Herrera señala que su modelo de negocio es una apuesta por México y va en la dirección correcta. De acuerdo con cifras oficiales, al cierre de 2025 el índice de morosidad de Un México fue de 7,1%, mientras que el promedio del sector de Sofipos se ubicó en 9,9%. El año pasado esta financiera, que compite aún en el mismo segmento con competidores como Stori, Klar o Ku-Bo, reportó activos por más de 126.400 millones de pesos en el país.

Para Herrera la contienda principal no es contra otros competidores sino contra el efectivo. Una pelea en la que van ganando terreno. “Cuando hablamos de inversiones de 4.200 millones de dólares estamos hablando de largo plazo y México tiene el tamaño para poder justificar una inversión de ese tamaño. Sabemos que hay ciclos económicos, estos son temas coyunturales a los que estamos atentos, a los que vamos ajustando, pero también siempre vemos muchísimo más allá”, zanja.