Oscar del Cueto, presidente de la AmCham en México: “Creemos que al final de la revisión del TMEC podremos estar libres de aranceles”

El titular del organismo, que reúne a más de 1.500 empresas, señala que se requiere de seguridad y certeza legal para atraer más inversiones al país

En pleno debate sobre el futuro comercial de Norteamérica, el presidente de la American Chamber of Commerce (AmCham) en México, Oscal del Cueto (Ciudad de México, 59 años), tiene confianza en que la integración entre México, Estados Unidos y Canadá continuará bajo el TMEC, un acuerdo comercial tripartito y de largo plazo. Los tres socios arrancarán formalmente la revisión del acuerdo comercial el próximo 1 de julio. Sin embargo, las negociaciones bilaterales ya están en marcha y el empresariado jugará una pieza clave en el proceso. El titular de la AmCham en México, también presidente en el país de la firma ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) es plenamente consciente de esto. En juego está la relación comercial de México con su vecino del norte y principal socio comercial, una estrecha relación cifrada en más de 834.000 millones de dólares al año.

A días de haber asumido la titularidad de este organismo empresarial, Del Cueto reconoce que este encargo supone su “mayor desafío” y un “compromiso enorme”. El empresario prepara ya su próximo viaje a Washington, en dos semanas, para abordar la próxima revisión de un tratado que tambalea frente a los estridentes amagos de Donald Trump de dinamitarlo. “Lo que me dejaría mayormente orgulloso, en su momento, serían los resultados de una revisión del TMEC positiva y de un crecimiento comercial entre los tres países de Norteamérica”, indica.

Pregunta. ¿Cómo recibe la estafeta de la AmCham México?

Respuesta. Encuentro una Cámara muy consolidada. Hoy tenemos varios capítulos, el capítulo noreste, el capítulo noroeste, la parte de Guadalajara y Ciudad de México para hacer una Cámara nacional. Hoy, la AmCham es una voz técnica, una voz que se escucha en ambos lados de la frontera. Como parte de las consultas públicas del TMEC, preparamos un documento para dar los puntos de más de 1.200 empresas que participaron en 24 sectores que eran muy importantes dentro de la Cámara y que ya lo entregamos tanto al USTR (Oficina comercial de EE UU, por sus siglas en inglés) como a la Secretaría de Economía en México.

P. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron sobre este análisis de ambos gobiernos?

R. Positiva. Nos están escuchando, eso es lo importante, y vamos a seguir siendo una voz técnica y experta. Vamos a seguir apoyando a los gobiernos de los dos lados para que sea una revisión (del TMEC) ligera y, ojalá, sencilla, que podamos llevar a buen fin. Es un buen momento para México porque somos el socio comercial de Estados Unidos número uno, el 80% de las exportaciones de México se van a Estados Unidos.

P. De cara a la próxima revisión del TMEC, ¿qué es lo que más les preocupa a sus agremiados?

R. El tema de seguridad, que haya seguridad para la inversión. Creemos que en este momento hay muy buena coordinación entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses y lo vimos recientemente con información de inteligencia y creo que vamos por un buen camino. Hay otros temas como un marco legal para la inversión, algunas de las empresas que hoy representamos tienen más de 100 años en México y yo diría que casi todas tienen reinversión en el país, pero si queremos traer nuevas inversiones necesitamos un marco regulatorio claro y que nos dé transparencia para seguir invirtiendo.

P. En materia de seguridad, ¿qué opinión le merece el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho? Y ¿qué más le pedirían al Gobierno en este rubro?

R. Lo más importante es la comunicación e información que se están dando entre México y Estados Unidos. Las acciones del Gobierno mexicano van muy bien. Por otra parte, lo que vimos en temas de resiliencia, nosotros preguntamos a nuestra representación en Guadalajara cómo estaban las cosas y a los dos días (del operativo) nos estaban diciendo que todo estaba normal, así que creemos que vamos por un buen camino.

P. ¿Cómo ha visto la implementación de la reforma judicial?

R. El tema del marco jurídico es clave para traer inversiones, para traer crecimiento. Vamos a trabajar con lo que hoy tenemos, vamos a estar supervisando que los trabajos que se hagan se hagan bien, apegados al Derecho. Lo que ya está, pues ya está, pero hay que ser supervisores, estar en medio, viendo cómo se desarrollan las cosas dentro del Poder Judicial y creo que van bien hasta este momento.

P. Otra de las preocupaciones empresariales es que exista una excesiva fiscalización de este Gobierno sobre las compañías…

R. Estamos trabajando muy de cerca con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para tener estas fiscalizaciones y que se hagan de manera transparente, clara y que no sean solamente recaudatorias, sino que sean también en beneficio del crecimiento de México. En fin, hay temas ahí que van caminando, estamos teniendo intercambios y comunicación con las autoridades.

Oscar del Cueto, presidente de la AmCham en México. REBECA HERRERA

P. En su momento, las empresas señalaron a la política energética de México como un punto de preocupación para futuras inversiones, ¿esto ha cambiado en este sexenio o la situación la percibe igual?

R. Ya hay flexibilidad, se habla hoy de estas inversiones mixtas, donde la participación privada es hasta del 46%. Uno de los temas era que los permisos no salían, pero hoy estamos viendo avances por parte de la Secretaría de Energía. Sí era uno de los irritantes en la parte de Estados Unidos, pero hoy, con los cambios que se están dando, vamos a ver avances.

P. ¿Qué opina sobre la implementación del Plan México?

R. Yo creo que va bien y nosotros estamos participando dentro de eso. Esta semana tuve la oportunidad de firmar un convenio entre la American Chamber y el Seguro Social (IMSS) que va muy de la mano con el Plan México, porque estamos buscando investigación. También estamos viendo temas de energía, de exportación e importación en algunos productos, entonces, yo creo que el Plan México va avanzando, ojalá fuera un poco más rápido, sin duda.

P. ¿Cuánto invertirán sus agremiados este año en México?

R. Aún no tenemos una cifra, es un tema que estamos tratando de identificar en montos, pero hay empresas que están reinvirtiendo. Vemos mucho crecimiento en el tema de granos, en la parte automotriz, pese a los aranceles, sobretodo para el mercado doméstico. Hay temas preocupantes en el acero, el aluminio, que tienen todavía los aranceles de la 232, pero yo creo que hay oportunidades en la exportación de electrodomésticos o en el tema de insumos médicos. El año pasado la inversión extranjera directa estadounidense en México fue del 40% y esperamos replicarlo o incluso superarlo si logramos que haya la revisión del TMEC.

P. ¿Cómo han sorteado sus agremiados los aranceles de Estados Unidos?

R. México ha resutlado beneficiado en términos globales con todo este cambio que se dio el tema tarifario. El país sí tuvo sectores afectados, como en automotriz, el acero, el aluminio, pero en general hemos crecido en las exportaciones hacia Estados Unidos. Éramos el país número dos, hoy somos el número uno en temas de exportación. Las exportaciones estaban en el 80% que iban a Estados Unidos, hoy están cerca del 82%.

Si hay algún algunos sectores que tienen impacto, obviamente, y algunos han cambiado estrategias, inclusive, en donde se absorbió al principio estos impuestos y después ya se los están trasladando al cliente final en Estados Unidos que que lo toma el comprador o el cliente final, pero creemos que al final de la revisión del TMEC podamos limpiar esto y podremos estar libres de aranceles mientras se cumpla con la parte de manufactura de Norteamérica.

P. A menos de cuatro meses de que comience la revisión, ¿la AmCham es parte del llamado cuarto de junto de las negociaciones? ¿Cómo se están preparando?

R. Ya empezamos con este documento de más de 100 hojas que entregamos como parte de las consultas del TMEC y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno, vamos a proveer información y si nos consultan en algunos temas, pues ahí estaremos como Cámara. Estamos de la mano del CCE con reuniones con José Medina Mora para coadyuvar en la información. No hay un cuarto de junto con ese esquema que se maneja, no hay tal, pero sí nos están pidiendo insumos de información que vamos a seguir dando y otorgando a la Secretaría de Economía.

P. ¿Cuál es su opinión sobre la estrategia de ‘cabeza fría’ de la presidenta Cladia Sheinbaum?

R. Es la mejor estrategia, creo que los resultados ahí están. Los comentarios que ha hecho el presidente Trump de la presidenta Sheinban son muy positivos y creo que han dado buenos resultados. Los números hablan por sí mismos, seguimos creciendo en exportaciones, las cadenas de suministro están muy ligadas y creo que así van a seguir y creo que la estrategia de la presidenta ha sido muy buena.

P. En pleno debate sobre el TMEC ¿ve un escenario de acuerdos bilaterales?

R. No, yo veo que va a haber el acuerdo trilateral marco y sí va a haber, como ya lo hubo en el pasado, acuerdos bilaterales, pero el marco regulatorio general va a ser tripartita.

P. ¿Cuáles considera que serán los temas que se aborden de manera bilateral?

R. El tema de seguridad, migración, fentanilo, ese tipo de acuerdos que van a estar ligados o están ligados ya ahorita temas comerciales, pues van a seguir y creo que con Canadá pues van a tener que hacerse algunos acuerdos bilaterales, pero el marco general va a ser tripartito.

P. Otro de los escenarios que se plantean es que si no exite acuerdo, el TMEC se verá sujeto a revisiones anuales…

R. Nosotros queremos que no, que sea otra vez un periodo de 16 años y que no sean revisiones anuales, yo creo que eso no ayudaría en la certeza de inversión y en la certeza de traer inversiones, no solo a México, también a Estados Unidos. Si vemos a los tres países como bloque económico y a largo plazo vamos a ser más fuertes, no tiene mucho sentido hacer (la revisión) año con año, ojalá logremos esto.

Yo creo que va a ser una muy buena negociación, con temas que vamos a tener que revisar en lo particular, pero al final vamos a llegar a una buena estación. Yo no veo que sea una renegociación, va a ser una revisión y vamos a tenerlo liberado a finales de este año o el próximo año a más tardar.