Sheinbaum busca contener el diésel ante el aumento de la presión inflacionaria

El aumento de los energéticos a nivel global está ejerciendo presión sobre los precios que pagan los mexicanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este jueves que el costo del diésel —principal insumo del transporte— sigue en revisión, al considerarlo elevado pese a que los distribuidores reciben un alivio fiscal mediante la exoneración del pago de un impuesto al consumo que debería recaudar el fisco.

Según las mediciones oficiales, el encarecimiento de los productos agrícolas aceleró el avance del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), a un 4,63% a tasa anual en la primera quincena de marzo, frente al 3,67% del mismo periodo del año anterior, superando tanto las estimaciones del mercado como el objetivo del Banco de México (Banxico), cercano a 3%. La mandataria coincidió en que tres productos básicos de la dieta mexicana, como el limón, tomate y pollo, están presionando el indicador general. El subíndice de frutas y hortalizas aumentó 23,91% anual (8,34% quincenal), aportando prácticamente la totalidad del movimiento de precios en la quincena.

Productores de jitomate en Zacatecas, en agosto de 2025. Edgar Chavez (REUTERS)

“Le planteé al Secretario de Hacienda que nos reuniéramos con los productores y que además veamos la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al PASIC, estamos viendo este esquema. Esto temporal, hay que decirlo, es algo estacional, no es algo que pensemos que va a continuar para todo el año”, agregó la mandataria, en referencia al Paquete Contra la Inflación y la Carestía, un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado para mantener precios accesibles en productos básicos mediante la fijación de etiquetas al público.

No obstante, añadió: “La otra medida, la más importante es que no aumente el precio del diésel, el principal insumo para el transporte de carga”. “Los gasolineros, a pesar que tienen un apoyo del IEPS, han aumentado mucho el precio del diésel. Está el tope voluntario, como siempre, no forzaron, está sobre los 28,50 pesos, pero les dije: está todavía muy alto, hay que seguirlo bajando. Estamos revisando para que pueda todavía darse en este periodo en el que está creciendo el precio del petróleo”.

Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, este jueves. SASHENKA GUTIERREZ Sáshenka Gutiérrez (EFE)

Si bien el sacrificio recaudatorio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) está funcionando como un amortiguador frente a un aumento mayor de los combustibles, afectados por problemas de suministro de crudo y derivados vinculados al bloqueo del estrecho de Ormuz, no logra contener por completo los incrementos. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que los precios internacionales del petróleo han roto barreras recientes y México importa cerca de la mitad de su consumo interno de energéticos. El jueves, el Brent, referencia del mercado, retrocedía ligeramente, aunque se mantenía en torno a los 102 dólares por barril.

La mandataria también presentó un paquete de apoyos fiscales dirigido al sector del transporte de carga y de pasajeros, con el objetivo de facilitar la renovación de un parque vehicular envejecido, cuya edad promedio ronda los 19 años. El plan está orientado a autobuses, camiones de carga y tractocamiones, sectores que han enfrentado presiones adicionales por el aumento reciente de los fletes, las pólizas de seguro y la violencia asociada a los ataques delictivos.

Gasolinería en Ciudad de México, el 19 de marzo. Nayeli Cruz

“Son alrededor de 200.000 personas que directamente trabajan en diseño, fabricación y proveeduría, que por cierto ha ido aumentando, para que ese tipo de vehículos cada vez se haga más en México”, señaló Marcelo Ebrard, secretario de Economía, al presentar el plan de incentivos, que incluye deducciones fiscales para la compra de unidades nuevas, fortalecimiento de normas de seguridad, facilidades de financiamiento para su adquisición y la actualización de los precios estimados para la importación de vehículos pesados.

“Si no facilitamos que se renueven los vehículos, pues tendremos tecnologías muy antiguas y entre más antigua la tecnología, más contaminante. Y finalmente, debemos proteger a nuestra industria nacional frente a la importación de vehículos usados que no tienen las reglas que les pedimos a la industria nacional”, añadió el funcionario. Más del 80% de las mercancías que se transportan en el país lo hacen por carretera.