El Banco de México recorta la tasa de interés a 6,75% ante el conflicto en Oriente Medio

Contra los pronósticos del mercado, el Banco de México ha decidido recortar en 25 puntos la tasa de interés y situarla en 6,75%. “La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. Asimismo, juzgó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones”, refiere en su comunicado publicado este jueves. La determinación de reducir la tasa de interés se tomó a pesar de que la inflación en México sigue al alza. En la primera quincena de marzo se ubicó en 4,63% a tasa anual, un incremento de 0,6% respecto a la quincena previa. La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del banco central se decantaron por el recorte. A favor de la disminución estuvieron la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. No obstante, Galia Borja Gómez y Jonathan Heath, votaron por mantener los tipos en 7%.

En un entorno marcado por la incertidumbre por el conflicto en Irán y sus repercusiones sobre los precios de los energéticos, el Banco de México reactivó sus recortes este jueves, tras una pausa en febrero pasado. La decisión del banco central sigue la línea de una postura menos restrictiva ante la debilidad de la economía mexicana. Para este recorte, la institución evaluó los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria. “Hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la junta de gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación y se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones externas”, indicó por escrito.

Una tasa de interés más baja promueve el consumo y otras actividades productivas, lo que suele aumentar la inversión, elementos clave en estos momentos marcados por la desaceleración económica interna y de incertidumbre por la duración del conflicto en Medio Oriente. No obstante, la reducción de los tipos continúa en un entorno inflacionario al alza en el país latinoamericano. El aumento de los precios de frutas, verduras y algunos combustibles como la turbosina llevó a la inflación a un nivel de 4,63% durante la primera quincena de marzo, una cifra lejana del objetivo del 3% del Banco de México. Este jueves, la institución elevó sus pronósticos de inflación para 2026 y prevé llegar a la meta del 3% hasta el segundo trimestre de 2027.

El recorte del Banco de México va en contra de los análisis del mercado que pedían cautela por la escalada de precios. Los analistas de Banamex indicaron que, tras el dato inflacionario al alza de la primera quincena de marzo, el banco central debía actuar con prudencia y dejar la tasa en el mismo nivel. Banamex advirtió que el problema no se limita al riesgo de más aumentos en productos agrícolas, sino también a una escalada que abarcará mercancías alimenticias y servicios de alimentación. “No descartamos que un episodio de depreciación cambiaria más severo y concentrado podría llevar a una pausa más prolongada. Por ahora seguimos estimando tres recortes a la tasa de interés de referencia, ubicando la terminal en 6,25%, pero estaremos atentos a la comunicación de Banxico en los siguientes días”, indicaron.

México, la segunda economía de América Latina, creció solo 0,8% el año pasado. Para 2026, los pronósticos de la Secretaría de Hacienda apuntan a un alza del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque el consenso del mercado solo apunta un promedio de 1,5%. No obstante, enero comenzó con el “pie izquierdo”. En el primer mes de este año la actividad económica cayó 0,9%, respecto al mes previo, debido a un débil desempeño de las actividades industriales. Con esta cifra como telón de fondo, la reducción de las tasas de interés se convierte en una válvula para incentivar la actividad económica.