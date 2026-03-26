China presiona a México por los aranceles a sus exportaciones

Los aranceles de México a algunos productos asiáticos han comenzado a molestar a uno de sus principales socios comerciales: China. Este miércoles, el Ministerio de Comercio chino ha manifestado que las tarifas impuestas por el país latinoamericano desde enero representan una barrera al comercio y la inversión. El gigante asiático ha advertido de que puede emprender contramedidas como respuesta. El Congreso mexicano autorizó a finales del 2025 la implementación de aranceles a 1.400 productos de países con los que México no tiene tratado de libre comercio como China, Rusia, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia y Brasil. Las tasas se fijaron desde un 5% hasta un 50%, aunque el peso recayó fundamentalmente en las industrias del acero y la automotriz.

El Gobierno mexicano ha defendido que no se trata de una represalia en contra de un país en concreto, sino del uso de las reglas comerciales mundiales para proteger su industria doméstica. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha insistido este miércoles en que las tarifas sirven para proteger industrias en México como la textil, el calzado y el acero. “Pusimos aranceles porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado con ayuda de su Gobierno”, ha señalado Ebrard. El secretario ha explicado que en el sector acerero es donde es más palpable la ayuda del Gobierno chino a su industria para abaratar el precio de las mercancías —conocido como dumping— y que ya ha comenzado a impactar a los acereros mexicanos. Todo indica que el Gobierno de México no dará marcha atrás. “Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país”, ha insistido Ebrard.

China emprendió una investigación para evaluar el daño que la imposición de estos aranceles está haciendo a su economía. El Ministerio de Comercio chino ha concluido que unos 30.000 millones de dólares en mercancías que se exportan de China a México están siendo afectadas, además señala que las pérdidas se concentran en el sector mecánico y eléctrico, con 9.400 millones de dólares, y en la industria automotriz, con 9.000 millones de dólares. El análisis del Gobierno chino señala que en 2025 México se convirtió en el mayor receptor de coches del país asiático.

La Hacienda mexicana había estimado que la imposición de las tarifas a los países asiáticos supondría una recaudación de 30.000 millones de pesos al año, mientras que el impacto inflacionario estimado sería de 0,2%. Los aranceles, además, llegan al mismo tiempo que México se encuentra revisando con Estados Unidos su tratado de libre comercio, el TMEC, y cuando Washington busca cerrar las vías comerciales de Pekín en el mundo. El Gobierno de Donald Trump ha señalado en varias ocasiones a México como un país que es utilizado por China como trampolín para introducir sus mercancías al mercado estadounidense. Este es uno de los puntos medulares que los negociadores analizarán en las próximas semanas en el proceso de revisión del acuerdo comercial.

Los empresarios mexicanos miran de reojo las medidas del Gobierno, al mismo tiempo que se organizan para analizar las oportunidades de inversión en la región Asia-Pacífico. Un grupo de 200 empresarios se reunirán en abril en Ciudad de México en la convención ABAC II también para hacer algunas recomendaciones a los líderes políticos sobre el futuro de las relaciones comerciales con Asia. Sergio Ley López, miembro de ABAC para México y socio del Consejo de Grupo Ley, apunta que las 21 economías que que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) estarán representadas en el encuentro y que es vital para México “un acercamiento con esta región que registra los índices de crecimiento más grande del mundo”. Ley López ha asegurado que en la agenda empresarial se encuentran los aranceles a los productos asiáticos.