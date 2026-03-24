Sheinbaum estudia una alianza entre Pemex y Petrobras para explorar las aguas profundas del Golfo de México

México y Brasil buscarán petróleo en el Golfo de México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha recibido una propuesta del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras emprendan juntos la búsqueda de crudo en aguas profundas. “Sí, me lo propuso en la llamada de teléfono que tuvimos. Petrobras se ha especializado mucho en aguas profundas, entonces me propuso que por qué no hacíamos una alianza con Pemex. Pero no lo hemos decidido”, ha confirmado este martes la mandataria en su conferencia matutina. Lula llamó a Sheinbaum a principios de marzo y la invitó a visitar Brasil en junio.

Lula adelantó la semana pasada que había llamado a Sheinbaum para hacerle la propuesta energética y que la presidenta mexicana había accedido a recibir a la directora de Petrobras, Magda Chambriard, en abril para conocer a detalle el planteamiento del mandatario brasileño. “Pemex podría tener una gran ayuda de Petrobras para explorar petróleo en el Golfo de México”, mencionó Lula en un acto en la refinería Gabriel Passos del Estado de Minais Gerais, según recoge Reuters. Lula, además, presumió de la experiencia de la petrolera brasileña para trabajar en yacimientos en aguas profundas que se encuentran a unos 2.500 metros de profundidad.

La propuesta de Lula llega en un momento en el que el Gobierno mexicano se encuentra saneando las finanzas de Pemex —la petrolera más endeudada del mundo— y planea inversiones para incrementar la producción de la firma, que se encuentra en los 1,6 millones de barriles diarios. En los últimos años, Pemex ha limitado sus operaciones en aguas profundas por su alto costo de inversión y la falta de tecnología para emprender proyectos que pueden tardar hasta una década en obtener resultados. La última reforma energética de México, emprendida por Sheinbaum, le permite a Pemex asociarse con firmas privadas para mejorar su capacidad de producción de hidrocarburos.

Este mes, la petrolera mexicana ha arrancado los trabajos de exploración del yacimiento Trión, ubicado a 180 kilómetros del Puerto de Altamira, en Tamaulipas, y a 30 kilómetros al sur de la frontera marítima con Estados Unidos. Para conseguir la perforación de pozos más allá de los 2.500 metros de profundidad, Pemex se ha asociado con la petrolera australiana Woodside Energy, que posee el 60% de la participación en el proyecto y es el operador. Trión fue descubierto en 2012 y, según las previsiones de Woodside, podría ver materializado su primer barril de petróleo en 2028.

Petrobras no cuenta con inversiones en México, sin embargo, ya tiene experiencia trabajando en yacimientos de aguas profundas en el Golfo de México del lado estadounidense. Desde 2018 tiene una alianza con la firma Murphy Oil en la que posee el 20% de la participación para explorar y explotar varios bloques frente a las costas de Luisiana, Estados Unidos. La petrolera brasileña ha gozado de un par de décadas de bonanza petrolera desde el hallazgo en 2006 del Presal, una de la regiones con las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Petrobras se ha especializado en la extracción de crudo en esta zona que está cubierta por una capa de sal en el lecho marino, lo que la ha llevado a desarrollar su experiencia en aguas profundas. Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina con 3,95 millones de barriles diarios, el 70% de su producción proviene del Presal.