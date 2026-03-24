La inflación en México repunta a un 4,63% en la primera quincena de marzo

El Banco de México publicará esta semana su decisión de política monetaria en función al aumento generalizado de precios

La inflación sigue apretando el bolsillo de los mexicanos. En la primera quincena de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 4,63% a tasa anual, de acuerdo al reporte publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En los primeros 15 días de marzo los precios aumentaron 0,62% respecto a la quincena anterior, dejando atrás el objetivo del Banco de México (Banxico) de ubicar la inflación en un rango entre un punto porcentual arriba o debajo del 3%.

Así, la inflación se ubica en su nivel más alto desde noviembre de 2024. La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4,46% a tasa anual.

Dentro de este índice, los precios de las mercancías mostraron un aumento de 4,43%, mientras que el costo de los alimentos, bebidas y tabaco se ubicó en 5,91% en la primera quincena de marzo. En el caso de los servicios, los educativos mostraron el mayor incremento, al ubicarse en 5,96% a tasa anual.

En tanto, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del Gobierno y reguladas, se ubicó en 5,18% a tasa anual, un incremento de 1,96% en la última quincena. Dentro de este índice, los precios de frutas y verduras ascendieron 8,34 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0,48%.

El dato ha quedado muy por encima de lo esperado por los analistas financieros. La encuesta de expectativas de Citi vaticinaba que en marzo la inflación se ubicaría por encima del 4%, impulsado por el incremento en la inflación subyacente. “Si la inflación sigue con esa tendencia, el Banco de México va a tener que subir la tasa de interés”, refiere Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base.

Esta semana, la Junta de Gobierno de Banxico publicará su decisión de política monetaria. En febrero, el banco central decidió pausar sus recortes de tasa de interés, dejándola en 7%, bajo la premisa de evaluar el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año.